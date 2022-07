(26/07/2022) - 26 luglio 2022.È l’agenzia HF4, (Have Fun For www.hf4.it) a firmare Bronzi50 1972-2022, le celebrazioni del cinquantenario del ritrovamento dei Bronzi di Riace: una strategia di comunicazione integrata che vede protagonista il territorio su scala nazionale e internazionale attraverso una progettazione, un design e un piano integrato di attività che segnano un nuovo approccio alla valorizzazione del patrimonio culturale e della bellezza.

Audiovisivo, ma anche visual, street art, fumetto e ancora digital e spazi immersivi: quello disegnato da HF4 per la Regione Calabria è un piano strategico, contemporaneo e innovativo, dove i contenuti sono valorizzati della tecnologia attraverso una serie di interventi vòlti a rilanciare la Calabria e le sue ricchezze attraverso una nuova narrazione creativa, sostenibile e digitale.

Attraverso una campagna digitale che incontra la storia in un inedito dialogo fra passato e futuro, tradizione e innovazione in un’ottica di sostenibilità e accessibilità, infatti, si racconterà la Calabria contemporanea, dove l’antico incontra l’oggi, guardando a questo 2022 non solo come un anniversario fine a sé stesso, ma come l’inizio di un percorso di crescita e sviluppo del territorio.

Un sistema di comunicazione integrato e sviluppato sui quattro settori di HF4 - sinergia fra ufficio stampa italiano ed estero, digital marketing, audiovisivo e editoria digitale - in cui storia, cultura, territorio e innovazione si fondono nel piano strategico per rilanciare una nuova Calabria, a partire dai suoi simboli: i Bronzi di Riace.

Tra le innovazioni proposte da HF4 troviamo il Cube Stage, destinato a diventare un vettore simbolo della Regione Calabria e dei Bronzi di Riace a livello internazionale, il disegno di un progetto di audiovisivo distribuito da piattaforme internazionali, spazi immersivi digitali, street art, esperienze nel mondo della nona arte, dedicate ai ragazzi. Il tutto accompagnato da un sound design ispirato alla sequenza di Fibonacci che collega i diversi moduli audiovisivi in un racconto intriso di mistero. Landing page della narrazione è un sistema digitale in cui social e web si uniscono in continuità, offrendo diversi livelli di approfondimento declinati a seconda del target.

Bronzi50.it è la piattaforma web dedicata ai Bronzi di Riace. Il sito propone l’intero programma di eventi e iniziative che riguardano le celebrazioni offrendo approfondimenti sui temi del ritrovamento delle opere d’arte, la loro storia, il viaggio fino a Riace e il mistero che le circonda. Intere sezioni informative sono dedicate alla Magna Grecia, al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e a contenuti editoriali di ogni tipo, dalla tradizione calabrese al mito del “Terzo Bronzo” . Una piccola enciclopedia digitale dedicata ai Bronzi e alla Magna Grecia.

La comunicazione non si ferma qui, ma comprende anche il lato social, dove è possibile seguire gli eventi pensati nell’ambito delle celebrazioni, insieme a pillole informative sulla storia e la leggenda dei Bronzi di Riace.

Arte, territorio, cultura, sistemi sostenibili, innovazione sociale e tecnologica sono gli ambiti in cui i professionisti di HF4 si muovono da oltre 20 anni dando voce e forma a eventi, iniziative, enti, imprese e istituzioni in un'ottica di narrazione contemporanea crossmediale, progettando, comunicando, creando reti e dando vita a sistemi integrati attenti ai cambiamenti sociali e al target.

“Essere scelti dalla Regione Calabria per raccontare i Bronzi di Riace e la Magna Grecia vuol dire essere investiti di una grande responsabilità. Parliamo di un simbolo di bellezza e cultura unico. L’intera strategia si basa su una progettazione contemporanea fatta di strumenti e contenuti che ci auguriamo possano portare la Calabria nel mondo così da essere riscoperta sotto questa luce meravigliosa accesa da due testimonial di eccezione, i Bronzi di Riace. Il piano strategico oltre ad integrare audiovisivo, digitale e spazi immersivi raccoglie contenuti e tecnologia in un mix di attività che mettono a sistema creatività e performance in un funnel marketing emozionale tipico dei nostri progetti dedicati al mondo delle cultura” Marco Del Bene Ceo HF4.

HF4, Have Fun For, è un’agenzia di comunicazione e promozione integrata, con esperienza ventennale, che pone in essere e unisce i principali pilastri comunicativi: ufficio stampa, digital marketing, audiovisivo e editoria.

È possibile rimanere aggiornati su eventi e iniziative sui social ufficiali, Facebook e Insta-gram, @bronzidiriace50 e seguendo l’hashtag ufficiale #bronzi50. Inoltre sul sito www.bronzi50.itsaranno periodicamente pubblicate tutte le novità, con approfondimenti e interviste disponibili anche sul canale YouTube dedicato, Bronzi di Riace Official.

