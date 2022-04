(Adnkronos) - Milano, 20 aprile 2022 - In un mercato sempre più competitivo nella scelta dei serramenti è di fondamentale importanza identificare soluzioni che siano in grado di sfruttare le potenzialità della casa, mantenendo l’equilibrio con la struttura esistente. Una vista panoramica sarà quindi da esaltare attraverso una finestra che garantisca la massima visibilità, senza intervenire in modo invasivo sull’abitazione; così come un ambiente più buio o di dimensioni ridotte richiederà un’apertura il più ampia possibile, ottimizzando tutto lo spazio a disposizione per far entrare la maggiore quantità di luce naturale.

Oknoplast sviluppa così Prolux Swing, un’innovativa finestra salvaspazio dall’estetica moderna e accattivante con l’intenzione di soddisfare i più differenti bisogni abitativi, senza stravolgimenti strutturali.

Prolux Swing di Oknoplast è una finestra basculante in PVC la cui apertura dell’anta, grazie a una meccanica innovativa, si sviluppa totalmente verso l’esterno senza alcun ingombro, consentendo di sfruttare al massimo lo spazio circostante in qualsiasi ambiente della casa. Questa tipologia di serramento è ideale soprattutto per gli spazi dove si concentra l’umidità, come la cucina o il bagno, che richiedono quindi più frequenti aperture e ricambi d’aria. Anche la pulizia del vetro esterno è facile, veloce e sicura, grazie alla rotazione dell’anta su se stessafino a 170°. Un accorgimento molto utile che consente di avere sempre vetri super trasparenti con il minimo sforzo.

Prolux Swing non dispone di montante centrale, fattore che consente di far entrare ancor più luce naturale in casa e libera la vista sull’esterno dagli ostacoli. Inoltre può essere accessoriata con vetrocamera dotata di triplo vetro e canalina Warmatec, che ne migliorano ulteriormente le capacità di isolamento fino a raggiungere la Classe A+, per un valore di trasmittanza termica Uw pari a 0,9 W/m2K.

