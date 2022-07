(Adnkronos) - Milano, 28 Luglio 2022. U-Earth, la società biotech che offre soluzioni per la purificazione dell’aria, presenta la sua Pure Air Zone App. Una community mobile app in cui le aziende di settore possono distinguersi come brand che investono in sostenibilità e dove le persone possono dare attivamente il loro contributo per un mondo in cui l’aria sia più pulita per tutti.

La Pure Air Zone App di U-Earth dà un seguito concreto alla mission e ai valori del Brand, impegnato quotidianamente per costruire con l’aiuto di aziende e persone un mondo più sano e sostenibile, tutti riuniti in una grande, unica community, anche grazie alla app.

Il Pure Air Zone App è un nuovo standard di qualità dell’aria per tutte quelle aziende e persone che desiderano fare la loro parte nella decontaminazione del pianeta. Grazie a Pure Air Zone App, le aziende possono offrire servizi di aria pulita ai propri clienti e dipendenti. Ma le persone sono parte altrettanto importante del contributo al cambiamento climatico, grazie alle proprie scelte di acquisto.

La Pure Air Zone App è la cerniera tra le aziende e le persone, un luogo in cui entrambi possono contribuire a creare consapevolezza, impatto e collaborazione sul cambiamento climatico.

U-Earth: la biotech che con Pure Air Zone App aspira a rendere l’aria pulita un diritto di tutti

U-Earth è una società biotech con una vision precisa: l’aria pulita deve essere un diritto umano garantito. Il suo operato mira a favorire la qualità della vita delle persone e del pianeta, fornendo ad aziende e persone gli strumenti per farlo.

Nata nel 2006, U-Earth è entrata nella fase di scale up nel 2019, anno in cui ha iniziato a promuovere attivamente le sue soluzioni di purificazione dell'aria. Ha poi raggiunto una visibilità globale con U-Mask, la prima mascherina biotecnologica al mondo, venduta in 129 Paesi e indossata da oltre 1 milione di persone.

U-Earth identifica il suo core business nel concetto di Pure Air Zone, punto di partenza e centro attorno al quale si sta creando una community internazionale attiva a supporto della sostenibilità.

Il core business di U-Earth: Pure Air Zone, lo standard di qualità dell’aria

In questi giorni così caldi, forse più che mai, stiamo assistendo in prima persona ai danni dell’inquinamento e del cambiamento climatico. Anche la qualità dell’aria ne risente. Secondo l’OMS, il 99% della popolazione mondiale è esposto a un’aria di bassa qualità, se non poco sicura. L’inquinamento uccide più di terrorismo, guerre, omicidi, HIV/AIDS, incidenti stradali e obesità messi insieme. 6 delle principali malattie di questo momento storico (incluso il Covid-19) possono essere trasmesse per via aerea. Eppure, sebbene ci preoccupiamo sempre di più di quello che mangiamo e beviamo, non possiamo scegliere quello che respiriamo.

U-Earth e il suo team sono impegnati con passione, in prima persona, per cambiare questa situazione, fornendo alle aziende che hanno a cuore l’ambiente e che vogliono agire concretamente contro il cambiamento climatico strumenti per avere un impatto immediato, misurabile e facilmente comunicabile sulla decontaminazione. Nasce così Pure Air Zone.

Pure Air Zone è un nuovo standard di qualità dell'aria. Viene proposto sotto forma di servizio B2B di Clean Air As a Service, basato su una suite integrata di prodotti, protocolli e tecnologie. Pure Air Zone è una zona qualificata come "area con aria purificata", che contribuisce attivamente al disinquinamento dell'aria su scala mondiale. Più Pure Air Zone verranno attivate, maggiore sarà l'impatto.

Grazie a bioreattori di ultima generazione, in ogni Pure Air Zone, i contaminanti dell'aria vengono neutralizzati, creando una zona di aria pulita ed agendo in modo tangibile. Una dashboard IoT permette di monitorare la qualità dell’aria.

Pure Air Zone App, la app di U-Earth per le persone interessate alla sostenibilità

Per sostenere il progetto Pure Air Zone, U-Earth ha creato la Pure Air Zone App, una community mobile app sia per persone ma anche per aziende che vogliono distinguersi come brand che investono in sostenibilità.

Attraverso la Pure Air Zone App di U-Earth, chiunque può acquisire una maggiore consapevolezza e un ruolo attivo rispetto alla possibilità di incidere sulla salvaguardia del pianeta, attraverso una serie di attività e servizi.

Se da una parte le persone possono imparare leggendo notizie e consigli su sostenibilità e benessere oppure ricevere consigli su pratiche benefiche per il pianeta, dall’altra la Pure Air Zone App permette alle persone un ruolo più attivo. Offre, infatti, la possibilità di controllare la qualità dell’aria attorno a loro, cercare su una mappa le Pure Air Zone più vicine e – soprattutto – suggerire la creazione di nuove Pure Air Zone.

Mediante lo scaricamento e l’utilizzo di Pure Air Zone App, gli utenti hanno infine l’opportunità di contribuire alla crescita e allo sviluppo di un ecosistema legato all’aria pulita, aiutando simbolicamente tutta una serie di progetti legati al concetto di Pure Air Zone che si svilupperanno nel tempo.

Pure Air Zone App, la app di U-Earth per le aziende che investono in sostenibilità

Pure Air Zone App è una community “a due facce”, realizzata per chiunque desideri impegnarsi attivamente con azioni a sostegno della lotta contro il cambiamento climatico. Anche le aziende.

Questo vale anche per tutte quelle aziende, di qualsiasi settore, che desiderano un mondo in cui si possa respirare aria pulita, un mondo in cui invertire la crescita di emissioni che contribuiscono al cambiamento climatico.

Con Pure Air Zone App, U-Earth offre alle organizzazioni che entrano nella Pure Air Zone la possibilità di promuovere la propria azienda come un brand che investe in aria pulita, che fa parte del cambiamento. Fornisce la possibilità di promuovere i propri indicatori di aria pulita verso dipendenti, clienti, il proprio pubblico, e di posizionarsi come marchio sostenibile, valorizzando l’investimento in aria pulita nell’ambito dei propri progetti ESG, CSR ed SDG.

