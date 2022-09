SDA Bocconi #1 MBA al mondo per il ritorno sull'investimento

LONDON, 29 settembre 2022 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, analisti del settore della formazione universitaria e manageriale e redattori del QS World University Rankings, hanno pubblicato oggi la serie annuale di classifiche che identificano i migliori master del mondo per aspiranti business leader. La serie di classifiche comprende il QS Global MBA Rankings, che elenca 300 Master in Business Administration (MBA) - e una serie di classifiche di Business Master nelle specializzazioni più richieste dal mercato, tra cui master in business Analytics, master in marketing, e master in finanza.

I risultati, che mettono in evidenza l'occupabilità come metrica centrale in base alla quale vengono giudicati i programmi, sono compilati da QS per fornire informazioni a coloro che desiderano intraprendere un corso di studi che migliora le prospettive di carriera e che è molto apprezzato dai datori di lavoro.

Il programma MBA offerto dalla Stanford Graduate School of Business è nominato il numero uno al mondo per il terzo anno consecutivo. Le alte sfere della classifica rimangono dominate dai programmi americani, con l'MBA di Harvard Business School al secondo posto e l'MBA della Wharton School al terzo.





Il programma MBA full-time più quotato d'Italia è offerto della SDA Bocconi, che sale di un gradino nella classifica mondiale, posizionandosi al 22° posto (su 300) e mantiene il decimo posto in Europa.

L'MBA di SDA Bocconi ottiene un punteggio di 100/100 per "ritorno sull'investimento" e domina – a parimerito con altri quattro programmi - la classifica mondiale in questo indicatore, uno dei cinque utilizzati per compilare la graduatoria.





QS ha incluso cinque programmi MBA italiani nella lista, uno in più rispetto alla scorsa edizione.L'unico altro a raggiungere una posizione tra i primi cento è il Politecnico di Milano, che guadagna diciassette posizioni e sale al 71° posto a livello mondiale (su 300 programmi classificati) e al 26° in Europa (su 78 programmi classificati). LUISS Business School sale di due fasce e il MIB Trieste School of Management scende di una.Bologna Business School debutta in classifica nella fascia 251+.

Master in Business Analytics

Sono tre i programmi italiani presenti in questa classifica. Il Politecnico di Milano è al 44° posto, (era 43° nella scorsa edizione) mentre la Luiss Business School si riconferma nella fascia 91°-100°.

Bologna Business School debutta nella posizione 101+.

Master in Finanza

L'Università Bocconi è la sede di uno dei dieci migliori programmi di Master in Finanza al mondo, avendo mantenuto il suo 10° posto.

Si sono classificati anche il Politecnico di Milano (67° - era 65°); l'Università LUISS Guido Carli (121°-130°, in salita di due fasce); e il MIB Trieste School of Management (fascia 151°+).

Bologna Business School debutta nella fascia 141°-150°.

Master in Management

Il MSc in International Management dell'Università Bocconi guadagna una posizione (11° posto).

L'International Master in Project Management (iMPM) del Politecnico di Milano sale dal 37° al 36 ° posto. Il Master in Management di LUISS Guido Carli sale dalla fascia 121°-130° alla 101°-110°.Bologna Business debutta nella fascia 111°-120°.

Master in Marketing

Solo il Politecnico di Milano è classificato al 34° posto al mondo, due punti in meno rispetto allo scorso anno.

Master in gestione della catena di approvvigionamento (Supply Chain Management)

Di nuovo, il Politecnico di Milano è l'unico italiano classificato – all'ottavo posto a livello globale, un punto in meno rispetto allo scorso anno.

In totale, QS offre cinque classifiche nella serie QS Business Masters Rankings, ciascuna studiata per offrire una guida sulla performance di università e scuole di management in discipline in rapida crescita e ascesa. Queste sono:

Ciascuna delle classifiche dei Business Masters è compilata in base alla performance dei programmi in cinque parametri chiave:

Nunzio Quacquarelli, Presidente di QS ha commentato: "I nostri business school ranking sono redatti per potenziali studenti MBA o master con l'intento di condividere una valutazione indipendente sull'eccellenza della business education a livello mondiale. I futuri studenti sono invitati a discutere queste classifiche con le business school classificate, i nostri esperti ed altri studenti, ai nostri eventi in presenza e virtuali master e MBA."

Le classifiche complete possono sono consultabili su www.TopUniversities.com

