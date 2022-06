(Adnkronos) - Milano, 09/06/2022 -Queryo | Tinexta Group (parte del gruppo Co.Mark) rafforza la propria leadership sul mondo del Digital Marketing attraverso l’acquisizione integrale di Nomesia srl, società milanese fondata nel 2008, con clientela principalmente B2B, che offre servizi di content marketing e campaign advertising per le aziende di piccole e medie dimensioni.

L’investimento ha l’obiettivo di accelerare il processo di crescita operativa sui servizi di Digital Marketing, allargando il raggio d’azione di Queryo sul territorio nazionale, con una nuova sede operativa nel cuore di Milano, e orientando i suoi servizi di consulenza digitale a un nuovo tipo di cliente target, quello delle PMI, che avranno a disposizione un’offerta di servizi e un team dedicato alle loro esigenze specifiche.

“Nomesia è un’azienda che opera da circa 14 anni e il suo campo d’azione è quello del digital marketing destinato in particolare alle Pmi - spiega Roberto Pala CEO & Founder di Queryo - Grazie all’acquisizione di Nomesia, Queryo avrà un nuovo target di clienti: non solo grandi aziende, ma anche piccole e medie imprese che hanno esigenze e richieste differenti, tra cui per esempio la necessità di dare maggiore riconoscibilità al brand e renderlo più visibile sul mercato.

Le Pmi hanno necessità di maggiori servizi e strumenti di accompagnamento e in questo percorso Nomesia è già strutturata”, aggiunge Pala.

L'operazione ha l’obiettivo di supportare la PMI che intende investire nello sviluppo delle vendite in Italia e all’estero anche utilizzando i canali digitali – ha commentato Marco Sanfilippo, Amministratore Delegato di Co.Mark S.p.A. - in linea con il percorso strategico di Co.Mark e del Gruppo Tinexta, di cui Queryo fa parte da gennaio 2021, per il rafforzamento della Business unit Innovation & Marketing Services di Tinexta.

“Le competenze digitali e tecnologiche di Nomesia andranno ad integrare la nostra offerta di servizi digitali, consolidando la nostra responsabilità nei confronti delle PMI e diventando partner strutturati per lo sviluppo del loro business.”.