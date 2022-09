AMSTERDAM, 12 settembre 2022 /PRNewswire/ -- Repeats Group B.V. ("Repeats"), una piattaforma paneuropea per il riciclo delle materie plastiche che si occupa prevalentemente della produzione di polietilene a bassa densità ("LDPE") riciclato di alta qualità da pellicole post-industriali e commerciali, ha annunciato oggi di aver investito in Polimero Srl ("Polimero" o la "Società"), un'azienda produttrice di LDPE riciclato situata nell'Italia settentrionale, vicino a Venezia. Le condizioni economiche della transazione non sono state divulgate. Repeats è una società nel portafoglio di Ara Partners ("Ara"), una società di private equity globale specializzata nella decarbonizzazione industriale.

L'investimento di Repeats in Polimero segna la sua espansione in Italia, un passo importante nella costruzione di una piattaforma paneuropea per il riciclo delle materie plastiche. Segue i due recenti investimenti effettuati da Repeats in Spagna e nei Paesi Bassi; entro la fine dell'anno è prevista un'ulteriore espansione in altri Paesi europei.

Polimero utilizza un processo meccanico per convertire i cascami plastici in resina adatta ad applicazioni commerciali e industriali. All'interno di Repeats, Polimero intende continuare a espandere la propria produzione per soddisfare la crescente domanda di LDPE riciclato in Europa.

Polimero è guidata da Simonetta Tiberto, che è in azienda dal 2010 e continuerà a guidare le attività italiane e l'attuazione del piano di crescita aziendale.

"Polimero gode di un'ottima reputazione nel settore quale attore importante nel contesto del riciclaggio di LDPE nell'Italia settentrionale", ha dichiarato Greg Rung, CEO di Repeats. "Vediamo un'opportunità significativa per Polimero di penetrare ulteriormente nel mercato italiano fornendo ai propri clienti resine riciclate di qualità superiore. Siamo lieti che Simonetta e il suo team entrino a far parte di Repeats e non vediamo l'ora di far tesoro del loro successo fino ad oggi".

"Condividiamo l'ambizione di Repeats e Ara di costituire uno dei più grandi riciclatori LDPE d'Europa", ha dichiarato Simonetta Tiberto, AD di Polimero. "Siamo entusiasti di avere il sostegno di Repeats mentre continuiamo a espandere la nostra attività e la nostra portata geografica. Tutti i nostri sforzi sono volti a creare un ecosistema circolare e a servire al meglio i clienti che richiedono sempre più plastiche riciclate di alta qualità".

"Siamo entusiasti dell'ingresso di Repeatsnel mercato italiano e di collaborare con Simonetta", ha dichiarato Tuan Tran, partner di Ara Partners. "La piattaforma Repeats è ben posizionata per una rapida crescita e intende diventare il più grande produttore indipendente di resine LDPE riciclate in Europa. Siamo lieti di sostenere Repeats nei continui sforzi volti alla decarbonizzazione del mercato europeo delle materie plastiche".

Informazioni su Repeats

Con sede nei Paesi Bassi, Repeats - Recycled PE AT Scale - è una piattaforma paneuropea per il riciclo delle materie plastiche che converte i rifiuti di polietilene ("PE") in resina adatta a diverse applicazioni commerciali e industriali in plastica flessibile. Repeats opera anche in Spagna e nei Paesi Bassi. Per ulteriori informazioni su Repeats, visitare il sito web www.repeats-group.com.

Informazioni su Polimero

Fondata nel 2010 e con sede a Rovigo, Polimero produce granuli in LDPE riciclato da rifiuti di plastica post-commerciali e post-industriali, che possono essere utilizzati in applicazioni di confezionamento. Per ulteriori informazioni su Polimero, visitare Home - Polimero Srl.

Informazioni su Ara Partners

Ara Partners è una società di private equity specializzata in investimenti di decarbonizzazione industriale. Ara Partners investe nei settori industriale e manifatturiero, chimico e dei materiali, dell'efficienza energetica e dei carburanti verdi, dell'alimentazione e dell'agricoltura, cercando di costituire aziende che abbiano un impatto significativo in termini di decarbonizzazione. I suoi uffici sono ubicati a Boston, Massachusetts, Houston, Texas e Dublino, Irlanda. Ara Partners ha chiuso il suo secondo fondo con circa 1,1 miliardi di dollari in impegni di capitale nel settembre 2021. Per maggiori informazioni su Ara Partners, visitare il sito web www.arapartners.com.

