(Adnkronos) - Milano, 24.05.2022 – Secondo i dati recenti di Bankitalia, risulta che la Lombardia sia al primo posto in Italia tra le regioni con il più alto tasso di digitalizzazione imprenditoriale. Nonostante ci sia voluto diverso tempo per adattare l’organizzazione aziendale tradizionale ad un assetto più “smart” e flessibile, i frutti di questo lavoro risultano oggi finalmente visibili. Non è un caso se il prossimo obiettivo sarà quello di implementare l’Intelligenza Artificiale all’interno delle varie realtà lombarde.

Per tutti quegli imprenditori che credono nel digitale e nel progresso tecnologico ma non sanno come sfruttare questa fase di transizione tecnologica e informatica nel migliore dei modi, esce oggi il libro di Riccardo Brunori “SOFTWARE PER VENDERE”. Il Metodo Brunori per aumentare le vendite soddisfacendo le nuove esigenze del consumatore nell’era digitale, attraverso strategie, metodi e software evoluti” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori le stesse strategie che permetteranno loro di scalare il proprio business su internet grazie a software di ultima generazione.

“Il libro esamina il contesto in cui oggi un imprenditore si trova ad operare. Analizza il nuovo processo del consumatore ma anche l’importanza di padroneggiare i nuovi strumenti di marketing e modelli di vendita” afferma Riccardo Brunori, autore del libro “L’obiettivo primario è quello di portare il lettore alla piena consapevolezza del fatto che raggiungere risultati di rilievo è possibile: tutto sta nel delegare al giusto partner le attività strategiche di cui non ha competenza e tempo per la loro gestione”.

Secondo Riccardo Brunori, capire esattamente come l’azienda acquisisce i propri clienti è il primo e più importante passo da fare al fine di capire l’esatto stato di gestione aziendale. Come precisa l’autore, senza un’attenta analisi della situazione iniziale, è pressoché impossibile pianificare una strategia di rilancio finalizzata ad aumentare le vendite nel lungo periodo. Spesso questa situazione si risolve proprio delegando a un professionista terzo il processo di riorganizzazione dell’acquisizione dei dati e la loro gestione.

“Molti imprenditori dedicano gran parte del tempo alla propria azienda, senza riuscire però ad esprimere al massimo i frutti del proprio lavoro” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Con questo libro, l’autore desidera aiutare gli imprenditori a sfruttare meglio il potere dei dati e dei software evoluti. Non è un caso se vivendo nell’era dell’informazione, oggi sono proprio i dati che determinano il successo o il fallimento di un business”.

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno per la sua specializzazione e reputazione nel settore dei libri formativi. Prima di sceglierlo come editore ho avuto l’opportunità tramite il suo staff di conoscerlo meglio, approfondendo alcuni temi, ricevendo risposte esaustive e complete” conclude l’autore. “Quindi mi sono fidato e ho scelto di lavorare con lui. Ad oggi sono pienamente soddisfatto della mia scelta di affidarmi alla Bruno Editore, che consiglio a chi come me desidera scrivere un libro per i suoi potenziali clienti”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/368IdCS

Riccardo Brunori è un esperto in Digital Business con oltre 25 anni di esperienza nell’ambito Marketing & Sales, specializzato nello sviluppo delle PMI. Co-fondatore di diverse aziende di digital marketing, agenzie di vendita, call center e sviluppo software, in Italia e all’estero. Formatosi negli Usa, ha avuto l’opportunità di apprendere il meglio delle strategie di marketing e vendita, adeguandole al contesto italiano e coniugandole con i software “intelligenti”. Oggi, grazie al suo metodo, guida e supporta gli imprenditori che desiderano affrontare al meglio le nuove sfide che il mercato globale e digitale presenta. Sito web: https://www.riccardobrunori.it/

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it