(Novara, 9 maggio 2022) - Creatività, qualità e attenzione ai dettagli sono i principi cardine della buona tavola tra gusti tradizionali e sapori nuovi

Novara, 9 maggio 2022 - “In cucina, coniugare innovazione e tradizione richiede conoscenza approfondita e inventiva”, introduce Giulio di Lorenzo, titolare del ristorante Da Venanzio sito a San Maurizio D’Opaglio in provincia di Novara. “Nella rinnovata attenzione alla tavola italiana, intesa come punto di ritrovo per famiglie, amici e colleghi, i piatti narrano la storia dei luoghi, facendo diventare il cibo elemento conviviale e fonte di cultura. Nel nostro ristorante rendiamo omaggio al nostro territorio, con una proposta culinaria creativa e prodotti ricercati”.

In Piemonte, in un contesto naturalistico che incanta per la sua bellezza, proprio sulle rive del lago d’Orta, c’è il Ristorante Da Venanzio, un’autentica perla del mangiar bene incastonata tra il verde delle Alpi e suggestivi borghi e porticcioli che conservano e raccontano echi lontani della vita dei pescatori. Destinazione, oggi, del turismo internazionale di qualità e meta per gli amanti della natura e del relax.

“La nostra linea gastronomia è composta di pietanze preparate solamente con ingredienti freschi, locali e di stagione, che racchiudono tutto il gusto del buon cibo preparato in casa”, ribadisce lo chef Abdelhaq Messad. “Apprezzo da sempre la cucina italiana che ho voluto scoprire e reinterpretare a modo mio, accosto gli ingredienti seguendo le tradizioni ed il cuore, perché è solo con la passione ed i ricordi che vengono preparati piatti dal sapore indimenticabile. L’arte della cucina richiede varietà, ma anche ricette uniche che sappiano conquistare i palati. Creare un menù con portate che escono dai canoni è divertente, mai scontato, questo è possibile soltanto attraverso sapienti giochi di contrasti e accostamenti che sanno emozionare”.

Abdelhaq Messad, italiano di adozione, è uno chef che ha acquisito esperienze diverse in giro per il Bel Paese e non solo, racconta la sua storia e la sua abilità proponendo un tocco personale e innovativo ai sapori tradizionali con ingredienti scelti e accostamenti insoliti, per una cucina creativa e ricercata.

“La passione per il gusto è ciò che ci ha uniti e portati alla buona tavola, alla cura dei particolari, a scoprire nel nostro estro la capacità di sorprendere grazie alla creatività che dona il ‘tocco in più’ e trasforma un semplice piatto in un’esperienza multisensoriale”, raccontano di Lorenzo e Messad. “Trovare nuove combinazioni ci permette oggi di proporre ai nostri ospiti un’evoluzione di ricette tradizionali che esprime piacere, ricerca e qualità. È un’autentica esperienza gastronomica nel segno di una cucina contemporanea che rompe gli schemi senza dimenticare le radici, per un tripudio di colori, profumi e sapori”.

Contatti: https://www.ristorantedavenanzio.com