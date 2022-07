(Adnkronos) - Biodiversità, stagionalità, convivialità, eccellenze gastronomiche: la cucina mediterranea è cultura che racconta i luoghi

Posada (NU), 21 luglio 2022 “La buona cucina è il mezzo di eccellenza attraverso il quale conoscere profondamente un territorio: non solo, rappresenta anche uno strumento per la promozione del rispetto per la diversità culturale e la creatività umana”, introduce Andrea Melis, titolare del ristorante ‘da Andrea’ di Posada, in provincia di Nuoro. “La relazione tra il cibo e i luoghi di produzione, sta diventando sempre più consapevole, intensa e ricercata; non a caso Il turismo esperienziale è un fenomeno in crescita attraverso il quale i turisti, durante i loro viaggi, desiderano vivere esperienze autentiche a contatto diretto con le realtà locali”.

Proprio al centro di Posada, recentemente inserito tra i Borghi più belli d’Italia, il Ristorante ‘da Andrea’ si presenta nei colori marinareschi del bianco e dell’azzurro, con una location interna accogliente e luminosa e un’ampia veranda esterna dove gustare piatti prelibati durante la bella stagione. Andrea Melis, proprietario e chef del locale, nel 2020 a soli 24 anni, decide di avviare l’attività creando un menù di piatti unici, tradizionali e rivisitati, che mantengono un profilo di altissima qualità sia delle materie scelte che nella preparazione.

“La nostra è una proposta enogastronomica costituita da prodotti stagionali di terra e mare, rigorosamente freschi e accuratamente selezionati per garantire ai clienti un tripudio di sapori e profumi”, sottolinea Melis. “Il pesce freschissimo a km 0, per noi, rappresenta un imperativo, è il nostro fiore all'occhiello grazie al quale possiamo preparare gli immancabili crudi di mare. All’interno del ristorante proponiamo anche crostacei vivi che si possono scegliere direttamente dall’acquario. Ricette, prodotti artigianali e vini che incuriosiscono mente e palato, sviluppano l’immaginazione e la fantasia, moltiplicano i colori e le geometrie dei piatti, rendono la tavola un momento di connessione importante con il territorio. Con il supporto di uno staff giovane, preparato e dinamico ho intrapreso questo percorso affascinante - aggiunge - sempre pronti a cogliere con entusiasmo tutte le novità e le sfide che ogni giorno il mercato impone. L’entusiasmo e la passione per questo mestiere sono gli elementi essenziali che concorrono a creare il risultato finale improntato all’eccellenza”.

Tipicità e gusto, quindi, senza dimenticare la vasta selezione di vini rossi, bianchi e bollicine con etichette locali, nazionali ed internazionali che accompagnano pranzi e cene in un’atmosfera conviviale. Non solo, oltre 50 gin compongono la variegata drink list per cocktail sfiziosi ed intriganti, l’ideale per aggiungere gusto e piacere allo stare insieme.

“La ristorazione è un mestiere complesso e affascinante allo stesso tempo, la strada da percorrere è lunga, servono conoscenze e tanta passione, ingredienti indispensabili che portano ad ottimi risultati”, afferma Andrea Melis. “Un settore su cui vale la pena di investire, le nuove leve possono dare nuovo slancio alla ristorazione italiana con la riscoperta dei prodotti tipici, delle ricette tradizionali e, grazie alla creatività, aprire a nuovi orizzonti. Attraverso la conoscenza delle nostre tradizioni, delle materie prime e, supportati da una visione innovativa di una cucina sempre in evoluzione, raccontiamo percorsi multisensoriali fondati sull’esperienza personale, l’interazione con le persone e la condivisione di momenti speciali, riflesso di questa terra straordinaria, della sua storia, della sua gente per un viaggio nei sapori assicurato e indimenticabile”.

