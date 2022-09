L'azienda leader nel settore del CRM implementa l'utilizzo della piattaforma Finance di Workday per supportare più di 78.000 dipendenti a livello globale

MILAN, 22 settembre 2022 /PRNewswire/ -- Workday (NASDAQ:WDAY), leader nelle applicazioni cloud aziendali per la finanza e risorse umane, ha annunciato oggi che Salesforce, società leader nella fornitura di servizi di CRM con oltre 78.000dipendenti e centinaia di migliaia di clienti in tutto il mondo, ha ampliato l'uso di Workday per supportare la sua crescita globale. L'organizzazione ha scelto il Workday Financial Management, il Workday Accounting Center, il Workday Adaptive Planning e il Workday Prism Analytics basandosi sull'uso esistente del Workday Human Capital Management (HCM), Workday Recruiting, Workday Time Tracking e Workday Payroll per Stati Uniti e Canada.

Salesforce, che ha visto crescere i ricavi del 25% nel 2022, fornisce una tecnologia digitale che aiuta le aziende a costruire relazioni efficaci con i propri clienti e dipendenti promuovendo efficienza e collaborazione. Salesforce sta continuando a espandersi a livello globale e per supportare la propria forza lavoro l'organizzazione sta applicando questo stesso approccio basato sulla tecnologia per la gestione delle proprie risorse finanziarie ed umane.

Con l'Enterprise Management Cloud di Workday, Salesforce avrà in un unico sistema flessibile i dati provenienti dal settore finanziario, delle HR e delle operations, garantendosi insights rilevanti, più agilità e una migliore gestione dei dipendenti. Questo determina:

Commenti sulla Notizia"Abbiamo visto in prima persona le opportunità offerte dalle tecnologie cloud per aiutare i nostri clienti a migliorare le relazioni con i loro clienti. Applichiamo la stessa mentalità alla nostra strategia tecnologica – concentrandoci su soluzioni innovative in grado di creare una base agile per adattarci e crescere," ha dichiarato Faye Olson, senior vice president, Business Technology, Enterprise Enablement di Salesforce. "Le soluzioni di Workday per la gestione finanziaria e le HR offrono un unico sistema per creare opportunità di collaborazione per le nostre organizzazioni finanziarie e HR."

"In qualità di innovatori nel cloud, sia Salesforce sia Workday comprendono il valore della tecnologia nel guidare la trasformazione digitale mentre le organizzazioni si adattano per tenere il passo nell'ambiente dinamico di oggi," ha dichiarato Doug Robinson, co-presidente, Workday. "L'ampliamento dell'uso di Workday da parte di Salesforce per includere la gestione finanziaria sottolinea la potenza di una spina dorsale digitale completa per affrontare il cambiamento e unendo le informazioni finanziarie e quelle delle risorse umane favorendo allo stesso tempo la crescita."

A proposito di WorkdayWorkday è fornitore leader di applicazioni cloud aziendali per la gestione finanziaria e delle risorse umane, che aiuta i clienti ad adattarsi e prosperare in un mondo che cambia. Le applicazioni Workday per la gestione finanziaria, le risorse umane, la pianificazione, la gestione delle spese e l'analisi sono state adottate da migliaia di aziende in tutto il mondo e in tutti i settori, dalle medie imprese a oltre il 50% delle aziende Fortune 500. Per ulteriori informazioni su Workday, visita workday.com.

