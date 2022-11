(Adnkronos) - L’azienda di Cardito (Napoli) propone i dispositivi Gölz, dotati di pedale idraulico e tecnologia anti-vibrante

Napoli, 3 Novembre 2022. Assicurare prestazioni di livello e, allo stesso tempo, garantire la sicurezza e la maggior comodità possibile ai lavoratori. È l’obiettivo di Fast Edil Srl, azienda di Cardito, in provincia di Napoli, specializzata nella vendita e nel noleggio di macchinari per l’edilizia e il movimento terra, che nella scelta dei prodotti da proporre ai propri clienti mette al primo posto la qualità: “Facciamo tutto il possibile, senza scuse né scorciatoie” spiega Salvatore Grimaldi, oggi titolare dell’attività fondata dal padre quasi quindici anni fa, che sottolinea “l’impegno messo nella ricerca delle attrezzature dei migliori marchi presenti sul mercato”.

Ne è un esempio la tagliasuolo Gölz, utilizzata per incidere l’asfalto per eseguire diversi tipi di intervento e tra i prodotti di punta di Fest Edil. “La FS170 è il nostro prodotto di punta in questo settore. Con disco da 500 millimetri, che scende a 20 centimetri di profondità, permette all’operatore di lavorare in maniera più sicura e confortevole, quindi la proponiamo senza alcuna riserva” aggiunge Grimaldi. Con questa tagliasuolo, infatti, il lavoratore può regolare la profondità di taglio attraverso un pedale idraulico, restando in piedi e tenendo entrambe le mani sul manubrio, senza avvicinarsi troppo al disco che incide il manto stradale.

Aspetto non secondario, poi, è la presenza di un dispositivo anti-vibrante, che riduce le oscillazioni del mezzo di circa la metà. “In questo modo - aggiunge Grimaldi - si rende più confortevole il lavoro dell’operatore, che utilizza la macchina per 4 o 5 ore di seguito, e il mezzo risulta più semplice da governare per seguire percorsi lineari”. Con il risultato che l’intervento sarà più preciso e accurato, oltre che più rapido dal momento che la tagliasuolo Gölz è dotata di motore Kohler, che presenta ben 14 cavalli, uno in più rispetto a quelli installati su dispositivi simili. Oltre alla FS170, Fast Edil, che collabora con Gölz ormai da molti anni, propone anche altre macchine quali la FS125 con disco 350mm, la FS175 con disco da 450 e la FS250 che è adatta a fibre ottiche e scende a 32 centimetri di profondità, a cui si aggiungono carotatrici e banchi sega professionali dello stesso marchio.

All’interno di un progetto che punta a dare un servizio il più efficace ed efficiente possibile, si colloca poi il servizio di riparazione e manutenzione offerto da Fast Edil, pronta ad intervenire sia nella propria sede di Cardito sia con l’officina mobile, nel caso in cui il macchinario danneggiato sia difficile da spostare. “Nella nostra azienda – conclude Grimaldi - non prendiamo mai la via più breve, ma facciamo tutto quello che possiamo e in modo scrupoloso per venire incontro alle esigenze del cliente”.

