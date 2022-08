(Stezzano, 4/08/22) - Stezzano (BG) 4 agosto 2022 – Schneider Electric, leader globale nella gestione dell’energia e dell’automazione, ha ottenuto per il terzo anno consecutivo il primo posto nella classifica Gartner Supply Chain Top 25: Europe Top 15.

Il riconoscimento fa seguito all’annuncio del mese scorso relativo al fatto che l’azienda si è collocata al secondo posto nell’analogo ranking globale; la classifica mette in luce le best practice adottate dalle migliori 15 aziende europee riguardo alla supply chain, per l’anno 2022.

“Consideriamo questo risultato particolarmente significativo, dato il contesto estremamente volatile e sfidante che le supply chain hanno dovuto affrontare nell’ultimo anno” ha commentato Stéphane Poittevin, Senior Vice President Global Supply Chain Europe di Schneider Electric. “Il nostro impegno nei confronti dei clienti e del pianeta ci impone di continuare a investire nella nostra supply chain per renderla sempre più resiliente e sostenibile”.

La sostenibilità è il cuore della missione e degli obiettivi di Schneider ed è il primo pilastro della sua strategia per la supply chain, denominata STRIVE (Sustainable, Trusted, Resilient, Intelligent, Velocity and Efficiency). La strategia è nel suo secondo anno di applicazione e l’azienda sta accelerando nel suo percorso che punta a ottenere la supply chain più agile, innovativa, centrata sui clienti e attenta al pianeta.

Nei primi mesi di quest’anno Schneider ha ottenuto da Gartner anche un riconoscimento nei Power of the Profession™ Supply Chain Awards nella categoria “Process or Technology Innovation of The Year” grazie alla sua piattaforma Adaptive Machine Learning Driver “Self-Healing” Supply Chain. La piattaforma ottimizza i parametri relativi alle prestazioni, come la sicurezza e la quantità a stock, le quantità di ordine minime, i tempi di chiusura degli ordini – in tempo reale, grazie al machine learning. Ciò ha consentito di ottenere oltre 100 milioni di euro di risparmio sui costi.

Inoltre, sempre a inizio 2022 l’impianto produttivo Schneider di Le Vaudreuil, in Francia, è stato riconosciuto dal World Economic Forum come Sustainability Lighthouse; è il secondo impianto di Schneider Electric a ottenere questo titolo, che ad oggi spetta soltanto a sei impianti in tutto il mondo,

Per saperne di più: www.se.com/it.

Gartner Top 25 Supply Chain

La classifica Supply Chain Top 25 comprende due componenti principali: la performance aziendale e l'opinione dei pari. La performance aziendale, sotto forma di dati finanziari pubblici e di dati ESG (ambientali, sociali e di governance), fornisce una visione di come le aziende si sono comportate in passato, mentre la componente di opinione offre uno sguardo al potenziale futuro e riflette la leadership nella comunità della supply chain. Queste due componenti vengono combinate in un punteggio composito totale. Gli analisti di Gartner ricavano l'elenco delle aziende da una combinazione di Fortune Global 500 e Forbes Global 2000. Con l’obiettivo di mantenere l'elenco delle aziende valutate a un livello gestibile, è stata applicata una soglia generale di fatturato annuale di 12 miliardi di dollari.

Chi è Schneider Electric

L’obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di utilizzare al meglio l’energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On. La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l’efficienza. Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell’energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, data center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali. Promuoviamo l’adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di responsabilizzazione delle persone. www.se.com/it

