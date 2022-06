(Adnkronos) - Milano, 08/06/2022 - Usciti da oltre settecento giorni tra restrizioni, coprifuoco e lockdown che hanno visto un aumento della richiesta del 40% dei professionisti nel campo del fitness, il trend post-Covid dimostra l’importanza di tornare a svolgere attività fisica in palestra, come luogo di esercizio ma anche di confronto psicofisico e di socialità.

Il Global Wellness Institute prevede inoltre che l’economia del Benessere e del Fitness tornerà ai livelli pre-pandemia dal 2022 (raggiungendo $5 Trilioni) e crescerà ad un impressionante ritmo annuale del 10% fino al 2025, quando il mercato raggiungerà i $7 Trilioni, visto il crescente interesse per l’intero comparto.

Si evidenzia dunque la necessità da parte del mercato del Fitness di formare Personal Trainer qualificati e competenti attraverso percorsi didattici continui, in modo da garantire una crescita del settore che punti sulla qualità.

Dopo due anni di assenza forzata, ritorna la Convention ISSA Europe al Palacongressi di Rimini, dal 10 al 12 Giugno 2022, organizzata e fortemente voluta da ISSA Europe, scuola di formazione leader in Italia nel settore Fitness e Personal Training. Dal 1998 la Convention ISSA è un evento di Aggiornamento e di Educazione Continua nel Fitness ECF, obbligatorio per ogni Studente e Certificato ISSA Europe che riconosce nella formazione continua e nello scambio di idee tra colleghi, il metodo migliore per migliorare la propria condizione lavorativa, offrendo un servizio sempre aggiornato alle necessità del cliente.

Il tema della kermesse 2022 sarà:

Più di trenta relatori daranno vita al palco del Palacongressi con tematiche d’attualità che spazieranno dalla Giurisprudenza e la Fiscalità, con approfondimenti dell’articolo 42 della Riforma dello Sport e l’impatto sulla Professione e i limiti, dalla Fisiologia femminile alla plasticità muscolare tra carichi e velocità ed il recupero post Covid. Aziende del settore saranno presenti per far conoscere prodotti innovativi e far provare nuovi servizi al pubblico.

La Convention ISSA Europe 2022 è anche un evento di Educazione Continua in Medicina ECM grazie al quale La filosofia ISSA Europe si pone come ponte tra le varie figure medico-sanitarie del panorama nazionale e il Personal Trainer, oggi più di ieri, obbligato a interagire con specialisti medici. Le Figure sanitarie otterranno i Crediti di Educazione Continua in Medicina ECM a superamento dei quiz, mentre gli Iscritti ISSA Europe attivi otterranno lo stato di Aggiornamento annuale per il programma di Educazione Continua nel Fitness ECF e SNaQ CONI dopo aver superato il test, visibile sul portale Fitness di Qualità.

4129 presenze visitatori 2019

5334 visualizzazioni on line 2020

6902 visualizzazioni on line 2021

Dal 1997 ISSA Europe è la scuola leader nelle Certificazioni del settore Fitness. Ogni anno migliaia di appassionati e professionisti si formano e si aggiornano attraverso i nostri corsi e programmi, garanzia di unicità e scientificità. Sono 10 i percorsi formativi proposti da ISSA Europe, e una Academy – il centro di addestramento per Personal Fitness Trainer. La Scuola propone formazione pratica, teorica e competenza ad appassionati, istruttori, personal trainer, laureati, operatori e figure sanitarie, gestori e proprietari di centri fitness.

Lo sviluppo continuo del settore Fitness (Il mercato raddoppierà, da $738 Bilioni a $1,2 Trilioni, tra il 2020 e il 2025) richiede ai Personal Trainer una preparazione professionale aggiornata, che ISSA Europe fornisce attraverso i suoi corsi, supporto on line e approfondimento, ma soprattutto grazie al Programma ECF – Educazione Continua nel Fitness.