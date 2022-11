Il report include una valutazione di EP&L, un'analisi dei progressi di Scotch & Soda nel generare un cambiamento positivo per il pianeta e per le persone sulla base dei valori dello spirito libero di Amsterdam

Attraverso la sua strategia di acquisto dei materiali, Scotch & Soda è riuscita ad implementare l'utilizzo di materiali organici, riciclati e rigenerati nell'anno in esame, con conseguente riduzione dell'impronta idrica e allo stesso tempo mirando a separare impatto e crescita del business

AMSTERDAM, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Il fashion brand Scotch & Soda condivide la sua Relazione d'Impatto per l'anno fiscale 2021/2022, rivelando i progressi dell'azienda nel generare un cambiamento positivo per il pianeta e le persone sulla base dei valori dello spirito libero di Amsterdam, la città natale dell'azienda. Il report include la valutazione dei profitti e delle perdite ambientali (EP&L1) dell'azienda calcolata negli ultimi 2 anni ed effettuata in collaborazione con Sustainalize, una nuova generazione di specialisti della sostenibilità con sede nei Paesi Bassi.

Il fatturato di Scotch & Soda è salito a 342,5 milioni di euro nell'anno preso in esame, con un aumento del 23% su base annua, accompagnato da un aumento del 34% del volume di capi prodotti. Con la valutazione EP&L al centro della sua strategia di sostenibilità, Scotch & Soda prende in considerazione l'impatto ambientale che provoca attraverso le sue attività aziendali dirette e indirette, dalla produzione della materia prima fino al fine vita del prodotto, tradotto in valore monetario. Sulla base di ciò, l'azienda si assume la responsabilità per un impatto totale di EP&L di 47,1 milioni di euro, un aumento del 36% rispetto all'impatto dello scorso anno, che è motivato dalla crescita complessiva delle vendite, dall'ampliamento dell'ambito di valutazione dei prodotti in licenza, dalla sostituzione dei dati medi di mercato con dati effettivi arricchiti e dalle operazioni aziendali quotidiane che supportano la crescita delle vendite.

La valutazione di EP&L rivela che la maggior parte dell'impatto ambientale di Scotch & Soda è causato dalla scelta dei materiali che utilizza nelle collezioni e si verifica nella fase di produzione delle materie prime, causata principalmente dalle emissioni di gas serra, dall'inquinamento atmosferico e dall' utilizzo dell'acqua. Osservando la metrica Material Intensity di EP&L, emerge un aumento di solo +1% dell'impatto per chilogrammo di materiale prodotto contro un aumento totale assoluto di EP&L del +36%. Per quanto riguarda la riduzione dei consumi idrici, elemento chiave della strategia aziendale, la metrica Water Intensity rivela che in media occorrono 1,4 metri cubi per produrre 1 chilogrammo di materiale, una diminuzione del -5% rispetto all'impronta idrica dello scorso anno. Questi passaggi dimostrano chiaramente che, grazie all'attuale strategia di approvvigionamento dei materiali operata da Scotch & Soda, che estende e aumenta ulteriormente l'adozione di materiali organici, riciclati o rigenerativi, l'azienda fissa obiettivi misurabili al fine di separare in via definitiva la crescita del business dal corrispondente degrado ambientale.

Frederick Lukoff, CEO di Scotch & Soda, dichiara: "La sostenibilità negli ultimi due anni è diventata una parte essenziale della strategia di Scotch & Soda, ispirata dai valori dello spirito libero di Amsterdam. Una delle nostre priorità principali come team è gestire la nostra attività con maggiore sensibilità nei confronti delle persone e del pianeta, facendo scelte più responsabili che riducano il nostro impatto ambientale. Sono entusiasta poiché quest'anno iniziamo a vedere i risultati positivi della strategia che abbiamo implementato. Anche se abbiamo ancora molta strada da fare, ora possiamo misurare il nostro impatto e seguire una chiara tabella di marcia per i prossimi anni. Non vediamo l'ora di sostenere questo trend positivo e di separare ulteriormente l'impatto dalle vendite in futuro."

Scotch & Soda riconosce di operare in un settore trainato dal consumo e dall'estrazione di risorse naturali. Allo stesso tempo, attraverso innovazioni e collaborazioni intersettoriali, l'azienda continua a compiere passi verso un punto di svolta per avere un impatto positivo. L'introduzione dell'EP&L e del secondo Impact Report del brand segna un'importante pietra miliare nel percorso di sostenibilità di Scotch & Soda con lo scopo di generare un cambiamento positivo per il pianeta e le persone e pone le basi per l'adesione alla sua strategia a lungo termine, che verrà lanciata all' inizio del 2023. La strategia a lungo termine determinerà una tabella di marcia che metterà in risalto le più grandi ambizioni dell'azienda, nonché una serie di obiettivi globali nelle diverse aree che Scotch & Soda mira a raggiungere entro il 2030.

Jelle de Jong, Direttore della Sostenibilità di Scotch & Soda, dichiara: "Abbiamo implementato l'EP&L al centro della nostra strategia di sostenibilità per generare una comprensione a 360 gradi della nostra impronta ambientale lungo l'intera catena del valore e per l'intero ciclo di vita. Queste intuizioni ci supportano nell'avere il massimo impatto nelle aree che ne hanno più bisogno e ci consentono di stabilire obiettivi misurabili e con scadenze temporali. Questo approccio va di pari passo con il nostro lavoro per ottenere la piena tracciabilità del prodotto a partire dalla fase di produzione della materia prima, dandoci l'opportunità di affrontare sfide sociali e ambientali che si adattano alle esigenze di ogni specifica area".

Misha Elkerbout, Consulente Senior per la Sostenibilità Aziendale di Sustainalize, aggiunge: "Sustainalize è entusiasta di aver collaborato con Scotch & Soda e di aver realizzato insieme il conto economico ambientale. Le informazioni EP&L sono essenziali per comprendere l'impatto totale che un'organizzazione ha sull' ambiente. Quando un'organizzazione comprende il proprio impatto ambientale complessivo, è meglio attrezzata per gestirlo e diventare un'azienda sostenibile. Dal momento in cui Scotch & Soda utilizza il metodo EP&L di Sustainalize, si affida alla scienza, ai dati e alle metodologie più aggiornate per guidare l'azienda verso una sostenibilità in continua crescita".

Scheda informativa

Report completoCliccare qui per accedere e scaricare lo Scotch & Soda's Impact Report completo per l'anno di riferimento 2021/2022.

ImmaginiCliccare qui per scaricare la selezione di immagini di Scotch & Soda(Crediti: "Courtesy of Scotch & Soda")

About Sustainalize Sustainalize è una nuova generazione di specialisti della sostenibilità che supporta le organizzazioni progettando soluzioni a vari problemi legati alla sostenibilità e applicandoli alla strategia aziendale, consentendo così lo sviluppo di strategie di sostenibilità adeguate e su misura.

Come parte del gruppo ERM, Sustainalize aiuta anche le organizzazioni a identificare e comprendere il loro impatto, rendendolo misurabile, comprensibile e trasparente. Infine, Sustainalize aiuta le organizzazioni a impegnarsi con i loro stakeholder chiave utilizzando in modo ottimale la conoscenza delle normative, il reporting integrato e la comunicazione.

Per ulteriori informazioni visitate: www.sustainalize.com

About Scotch & Soda Nata ad Amsterdam, Scotch & Soda celebra lo spirito libero della sua città natale. Infinitamente ottimista, il marchio sostiene l'individualità, l'autenticità e il potere dell'espressione personale per creare unicità, un'attitudine che si riflette nei suoi design. Le collezioni Scotch & Soda includono abbigliamento uomo, donna, bambino e bambina, denim, eyewear, fragranze e accessori, occupando uno spazio unico nel panorama della moda globale di oggi.

Le collezioni attualmente sono distribuite in 274 store indipendenti in Europa, Nord America, Asia, Medio Oriente, Africa e Australia, nonché in 7.000 doors posizionate in alcune delle più grandi città del mondo, tra cui New York, Londra, Milano e Parigi. Le operazioni online del brand raggiungono oltre 70 paesi.

Per maggiori informazioni, visitate: www.scotch-soda.com

1 EP&L (Environmental Profit and Loss) è un modello di misurazione del capitale naturale progettato per fornire informazioni preziose e precise sull'impatto che un'azienda ha sull'intero ciclo di vita dei suoi prodotti e sull'intera catena del valore, esaminando le emissioni di gas serra e l'uso e inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1941607/ScotchSodaLogo.jpgPDF - https://mma.prnewswire.com/media/1941749/ScotchSodaRelazione_dImpatto.pdf

Richieste MediaAnna Bollati | Press Office & PR | anna@annabollati.it



View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/scotch--soda-pubblica-la-sua-relazione-dimpatto-che-definisce-lapproccio-dellazienda-nel-ridurre-la-sua-impronta-ambientale-301671849.html