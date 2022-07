(Milano, 20/7/22) - Milano, 20 luglio 2022. Scuderi Store è l’e-commerce che assicura una risposta puntuale alle esigenze, in fatto di abbigliamento, di uomini, donne e bambini. Propone, infatti, un’ampia offerta, che annovera capi e accessori dei brand più autorevoli del settore, da New Balance a Saucony. Le spedizioni sono rapide, possono avvenire anche in 24 ore, e sono a costo zero per importi di oltre 80 euro. Prerogative confermate dalle recensioni verificate da Trustpilot.

L’obiettivo dello store è quello di fornire ai propri clienti un abito che li rappresenti, poiché essere autentici significa volersi bene ed essere apprezzati dagli altri. Niente più capi anonimi nel proprio guardaroba: tra gli scaffali digitali dell’e-shop si incontrano davvero moltissime alternative: t-shirt, pantaloncini, polo, jeans, felpe, costumi, borse, sneakers e diversi accessori, per vestire con stile tutta la famiglia.

Il portale si articola in diverse categorie, in cui sarà impossibile non individuare il prodotto desiderato. Per ciò che riguarda i marchi, invece, sono stati selezionati quelli più autorevoli del settore. Qualche esempio? Calvin Klein, Adidas, Colmar Original, Gaëlle Paris, Lacoste, Guess, Tommy Hilfiger, Armani Exchange e molti altri ancora.

Un’ampia fetta del catalogo è corredata da sconti vantaggiosi, che consentono di tagliare i prezzi di listino ufficiali. Per ciò che riguarda le spedizioni, si verificano anche in 24 ore, e in caso di ordini superiori a 80 euro i costi di consegna si azzerano. È prevista, inoltre, l’opportunità di ritirare il proprio acquisto presso uno dei punti di ritiro dislocati in tutta Italia.

I metodi di pagamento selezionati sono totalmente sicuri e pongono l’utente al riparo da qualunque pericolo: PayPal, carta di credito, bonifico bancario, in contanti al corriere o in tre rate senza interessi.

Ad affiancare il cliente, poi, è disponibile un puntuale servizio di customer care, sempre pronto a risolvere eventuali dubbi ed indirizzare verso la scelta migliore. È fruibile tramite numero di telefono, e-mail e WhatsApp.

Nella remota eventualità di un acquisto errato è possibile richiedere il reso, entro 14 giorni. Infine, a conferma dell’impegno di Scuderi Store per la completa soddisfazione di ogni utente giungono le oltre 1.100 recensioni verificate da Trustpilot, con l’ottimo punteggio di 4,9/5.

Digita ora www.scuderistore.com, iscriviti alla newsletter e ricevi in anteprima sconti e novità!

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency