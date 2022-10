Il passaggio a più partner diretti posiziona Minelab per sostenere al meglio la sua base clienti

NAPERVILLE, Ill., Oct. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minelab, uno dei produttori di metal detector di prima qualità al mondo, ha annunciato di aver aggiornato il proprio modello distributivo per raggiungere meglio il consumatore italiano.

Minelab passerà a un modello con la seguente struttura;

“Siamo molto entusiasti di realizzare questo cambiamento all'interno del mercato italiano e cosa significa per il futuro di Minelab Europe. Con il nostro recente lancio di MANTICORE, Minelab offre ai suoi clienti un prodotto con MULTI-IQ+, la macchina multifrequenza simultanea più potente sul mercato. È il momento perfetto per evolvere verso un modello multi-partner per servire meglio i nostri stimati clienti”, ha affermato Vincent O'Brien, amministratore delegato di Minelab Europe.

SECURITALY S.R.L, EB ELETTRONICA S.R.L e GEOTEK CENTER S.R.L hanno rapporti a lungo termine con Minelab e i suoi prodotti, che daranno ai clienti un accesso diretto a esperti locali del settore con più opzioni di acquisto. Con l'espansione del mercato del rilevamento dei metalli, la collaborazione con due distributori migliorerà il supporto del marchio e fornirà un eccellente servizio clienti per gli utenti italiani.

Minelab continuerà a rivedere la sua rete di vendita globale per garantire che i clienti ricevano supporto come consulenza tecnica, registrazione della garanzia e verifica del prodotto.

Informazioni su MinelabCon un team di oltre 75 ingegneri, la tecnologia di rilevamento dei metalli di Minelab è stata accolta come la migliore al mondo e offre una gamma di prodotti per principianti ed esperti di rilevamento. Minerali magnetici, terreno ricco di ferro, acque profonde e sabbia non possono competere con i prodotti Minelab, il che li rende adattabili a qualsiasi ambiente.

Per ulteriori informazioni e per acquistare i rilevatori Minelab, visitare il sito minelab.com

NOTA DEL REDATTORE: per ulteriori informazioni su Minelab e per organizzare un colloquio con un portavoce dell'azienda, contattare Nancy Trent o Pamela Wadler al numero 212-966-0024 o pam@trentandcompany.com.