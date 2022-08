LONDRA, 10 agosto 2022 /PRNewswire/ -- Polestar, consulente finanziario aziendale indipendente di aziende e azionisti privati, è stato nominato dai proprietari di Seggiano, marchio alimentare artigianale italiano, migliore della categoria, per indagare sulle opzioni per l'attività.

Seggiano, con sede nel Regno Unito e uffici negli Stati Uniti, è un marchio consolidato di oltre 25 anni che serve principalmente il mercato B2B con una crescente presenza D2C. L'azienda vanta una premiata gamma mondiale di 170 prodotti, tra cui pasta, pesto e oli di oliva extra-vergini, in oltre 4.000 negozi.

I proprietari sono ansiosi di sviluppare ulteriormente Seggiano nei suoi mercati già esistenti, come l'Europa, il Nord America e il Medio Oriente, rispettando, al contempo, i propri valori fondamentali di creare cibo italiano autentico e delizioso.

Finora è stato dimostrato interesse dal Regno Unito, dagli Stati Uniti e dall'Europa.

David Harrison, co-proprietario dell'azienda, ha dichiarato: "Avendo visto crescere del 44% i ricavi dell'anno fiscale 2021 e con significative opportunità di espansione nei mercati internazionali, abbiamo incaricato Polestar di aiutarci a individuare il miglior partner per sfruttare appieno la forza dei nostri marchi."

Informazioni su Italian Realfoods

Italian Realfoods possiede i marchi Seggiano e Lunaio, fornendo al mercato una gamma autentica di 170 prodotti alimentari italiani, migliori nella categoria. L'azienda è paladino delle opzioni biologiche, vegane e prive di glutine e si approvvigiona da fornitori italiani di lunga data e selezionati con cura, utilizzando i migliori ingredienti e metodi di produzione avanzati.

Contatti: Azienda: PolestarCharlie Whelan: chwhelan@polestarcf.comConor Barrett: cbarrett@polestarcf.com+44 (0) 7551 662 199