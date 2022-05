L’AI permette un’ottimizzazione di prossima generazione dell’oggetto delle email, a tutto vantaggio dei marketer, facendo risparmiare tempo ed accrescendo le performance

BRUXELLES e NASHVILLE, Tenn., USA, May 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selligent Marketing Cloud (Selligent), la piattaforma intelligente di marketing automation omnichannel, e il brand CM Group hanno oggi annunciato il lancio di Smart Subject, una capacità di ottimizzazione individuale dell’oggetto delle email basata su AI, che migliora la performance della campagna e riduce il lavoro manuale di creazione dell’oggetto delle email, a tutto vantaggio dei marketer. Smart Subject, insieme ad una serie di altre nuove offerte di capacità AI, è costruita per aiutare i brand a distinguersi in una casella di posta in arrivo affollata, migliorando il marketing personalizzato in varie lingue.

Con Smart Subject, i marketer possono inviare un oggetto delle email ottimale per ogni contatto del loro segmento, grazie all’uso di:

Smart Subject permette ai leader marketing di ottimizzare il proprio engagement facendo meglio della concorrenza. Creato per aiutare i marketer a risparmiare una notevole quantità di tempo e sfruttare nuove capacità grazie solo ad un’elaborazione della lingua naturale guidata da AI, Smart Subject rende più efficace il flusso di lavoro, migliorando al contempo le performance. Ottimizzazione one-to-one resa possibile dall’AI significa che i marketer utilizzano frasi e parole che migliorano i tassi di apertura nei propri segmenti target. Con feedback istantaneo persino prima che un’email venga inviata, Smart Subject assicura che i marketer possano muoversi alla velocità dei clienti.

“L’email è un link critico per clienti e prospetti, ma apportare miglioramenti alle campagne può essere scoraggiante senza gli strumenti giusti. Le decisioni guidate da AI aiuteranno i marketer a raggiungere ogni cliente con messaggi più efficaci, riducendo al contempo il lavoro manuale”, ha affermato Ben Burns, Manager senior per il marketing del prodotto presso Selligent Marketing Cloud. “Smart Subject migliora automaticamente la rilevanza delle campagne nelle varie lingue, a livello individuale, in modo che ogni destinatario abbia il miglior messaggio possibile e i marketer ottengano i migliori esiti possibili.”

Su Selligent Marketing Cloud Selligent, brand di CM group, è una piattaforma di marketing automation avanzata, specializzata nel marketing omnichannel e nella personalizzazione della customer experience. La nostra tecnologia dinamica fornisce insight azionabili che consentono alle aziende di offrire messaggi personalizzati e di valore per i consumatori, con il risultato di esperienze coinvolgenti trasversali su tutti i canali. Con team in Europa e negli Stati Uniti e una rete globale di partner, la nostra mission è di rendere il marketing un’esperienza personalizzata. Oltre 700 brand in tutto il mondo nei settori retail, travel & hospitality, media, entertainment, editoria e servizi finanziari hanno scelto Selligent per fornire i propri programmi. Scopri di più su www.selligent.com o collegati con noi su Twitter, LinkedIn, e il nostro blog.

