BARCELLONA, Spagna, 27 settembre 2022 /PRNewswire/ -- SeQura, la principale piattaforma di pagamenti BNPL e flessibili in Spagna e nell'Europa meridionale, ha chiuso un accordo garantito da attività con Citi per un finanziamento senior fino a 150 milioni di euro. L'attuale partner finanziario Chenavari, un investitore di credito specializzato con sede a Londra, continua a sostenere SeQura, portando il potenziale di finanziamento totale a 200 milioni di euro.

Questa nuova agevolazione aumenterà la capacità di finanziamento complessiva dell'azienda e sosterrà l'espansione internazionale di SeQura nell'Europa meridionale, nonché lo sviluppo e il lancio di nuove soluzioni di pagamento innovative. Il nuovo accordo riduce in modo significativo i costi di finanziamento di SeQura, consentendo all'azienda di investire ulteriormente in iniziative strategiche e ad alta crescita per sostenere la nostra missione di essere il partner preferito dai commercianti.

"Siamo felici di stipulare un nuovo finanziamento con Citi, una delle banche più grandi e rinomate al mondo, che supporta la nostra attenzione alla costruzione di un modello di business sostenibile e ci consente di continuare a proporre soluzioni di pagamento innovative sia per i commercianti sia per gli acquirenti." Markus Jennemyr, CFO di SeQura.

A differenza della maggior parte delle fintech e delle startup di pagamento finanziate da venture capital in tutto il mondo, SeQura ha dimostrato di avere un modello di business sostenibile e redditizio nello spazio dei pagamenti BNPL e flessibili. L'azienda, che si è fatta strada da sola fino alla fine del 2021, è cresciuta rapidamente con una media del 100% all'anno negli ultimi 5 anni e prevede di raggiungere un fatturato di 100 milioni di euro entro la fine del 2023.

La missione dell'azienda di essere il miglior partner per la crescita dei commercianti, diventa ancora più rilevante nell'attuale contesto economico, in cui la diminuzione del reddito disponibile dei consumatori sta rallentando la crescita dell'e-commerce. "Le soluzioni BNPL universali non sono sufficienti in questo mercato, i commercianti e gli acquirenti hanno bisogno di una serie diversificata di soluzioni di pagamento flessibili e adatte al proprio settore e alla propria attività. I nostri prodotti guardano oltre l'acquisto e coprono i punti chiave del percorso del cliente per ottimizzare ulteriormente i tassi di conversione dei commercianti e la ricorrenza degli acquisti." aggiunge Markus Jennemyr.

Info su Citi

Citi è un partner bancario autorevole per le istituzioni con esigenze internazionali, un leader globale nella gestione patrimoniale e un'apprezzata banca personale nel suo mercato nazionale, gli Stati Uniti. Citi opera in oltre 160 Paesi e giurisdizioni, fornendo a società, governi, investitori, istituzioni e privati un'ampia gamma di prodotti e servizi finanziari. Maggiori informazioni su www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi

Info su Chenavari

Fondata nel 2008, Chenavari Investment Managers è una società di gestione patrimoniale di proprietà dei dipendenti specializzata nel credito europeo in segmenti quali le obbligazioni societarie e finanziarie, i titoli garantiti da attività e la creazione di debito privato. Il nostro team indipendente e imprenditoriale utilizza un approccio fondamentale e basato sul valore per identificare gli investimenti nelle nostre aree di competenza. https://www.chenavari.com/ | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/chenavari-financial-group/

Info su SeQura

SeQura è una delle principali società FinTech in rapida crescita con sede a Barcellona, che fornisce soluzioni di pagamento flessibili e digitali, con un focus geografico sull'Europa meridionale e l'America Latina. La visione dell'azienda è diventare la piattaforma di pagamento preferita sia dai commercianti che dai consumatori. La compagnia lavora con migliaia di commercianti e offre tutti i metodi di pagamento: "Paga ora", "Acquista ora, paga dopo" o "Paga in 3 rate". La forte attenzione nel generare un'esperienza di ultima generazione per i consumatori, ha portato l'azienda a ricevere un punteggio NPS (Net Promoter Score) di 87 dai suoi oltre 1,5 milione di acquirenti. https://www.sequra.com/en | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sequra/

