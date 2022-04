(Adnkronos) - Il 58% degli scommettitori sceglie i nerazzurri per l'anticipo di domani a San Siro, il blitz di Mourinho è a quota 5,10. All'Olimpico rossoneri avanti a 2,40, Napoli per il riscatto in casa dell'Empoli

Roma, 22 aprile 2022 – Entrambe sono in uno dei migliori momenti della stagione, ma in quota pesano gli 11 punti di differenza. Inter e Roma si ritroveranno domani per la terza volta in stagione, dopo la vittoria nerazzurra all'andata e quella conquistata in Coppa Italia. Anche stavolta il pronostico degli analisti è dalla parte di Inzaghi e i suoi, favoriti a 1,64 su Planetwin365. Un pronostico piuttosto netto a cui si accompagnano le scelte degli scommettitori, che nel 58% dei casi hanno puntato proprio sull'Inter. Dalla parte della Roma c'è invece un'imbattibilità che dura ormai da dodici turni e l'entusiasmo per un finale di campionato in crescendo. Al momento, però, il blitz di Mourinho nel "suo" stadio (che interromperebbe una serie di tre ko consecutivi per i giallorossi), è dato a 5,10 con il 20% delle preferenze, mentre il pareggio è a quota 4,00. Protagonista degli ultimi due scontri diretti è stato Dzeko, a segno sia nel confronto di Serie A che in quello di Coppa: un altro gol del bosniaco stavolta pagherebbe 2,30, anche se in pole position c'è Lautaro, mattatore in settimana contro il Milan e ora a 2,15. Senza lo squalificato Zaniolo, lo Special One si affiderà ancora una volta ad Abraham (3,00) a cui daranno manforte Mkhitaryan e Pellegrini (entrambi a 4,75). Come emerge dal sito di statistiche Calcio.com, a San Siro l'Inter ha segnato una media di 2,2 gol a partita, mentre quella dei giallorossi in trasferta è pari a 1,8: i betting analyst puntano quindi sull'Over 2,5 (a 1,65), con il Goal a 1,70.

Confronto cruciale anche all'Olimpico, dove nel posticipo di domenica sera una Lazio in cerca d'Europa ospiterà il Milan, chiamato a difendere la prima posizione in classifica. Sono proprio i rossoneri a partire in leggero vantaggio su Planetwin365, dove il «2» vale 2,40 contro il 2,90 dei biancocelesti, che arrivano da due ko di fila con Pioli e i suoi (uno in campionato e uno in Coppa Italia). Il Milan ha la meglio anche nelle percentuali di gioco, con il 40% di scommesse dalla sua parte, con la Lazio al 32%; il pareggio, che in Serie A manca dal 2018, è invece al 28% e a quota 3,40. Ibrahimovic scalpita per rientrare, ma è ancora assente dal tabellone dei marcatori, dove invece si fanno avanti Giroud a 2,55 e Leao a 3,25. Per la Lazio occhi ancora puntati sul trascinatore Immobile, pure lui a 2,25, e sulla coppia Anderson-Zaccagni (a 4,00). Proprio Immobile ha ripreso la fuga nelle scommesse sul capocannoniere, dove è sceso a quota 1,40 dopo la rete segnata al Torino. Per quanto riguarda la corsa allo scudetto, il Milan è stabile in seconda posizione (a 3,20) nelle previsioni degli analisti, con l'Inter avanti a 1,37.

A Luciano Spalletti toccherà invece cercare nuove motivazioni dopo la cocente delusione che il Napoli ha vissuto contro la Roma. Sulla carta l'impegno in casa dell'Empoli è quello giusto per riportare il morale in alto, visto il «2» a 1,60 su Planetwin365 contro il 5,55 dei toscani (a secco di vittorie dallo scorso dicembre) e il 4,00 del pareggio. Rimane solida anche la fiducia degli scommettitori, visto il 60% delle giocate a favore dei partenopei. Come emerge da Calcio.com,

entrambe le squadre hanno chiuso oltre la metà delle loro partite in Over 2,5: un'altra partita con almeno tre reti complessive si gioca a 1,60, mentre la possibilità che entrambe vadano a segno è a 1,62. A proposito di gol, Osimhen svetta a 1,75 nella lista di potenziali marcatori, seguito da Insigne a 2,30. Pinamonti è invece il più pericoloso tra i toscani (a 3,50), con la sorpresa Bajrami a 4,75.

Tra le big anche la Juventus parte in netto vantaggio (a 1,77) per la trasferta di lunedì contro il Sassuolo (4,28), mentre domani l'Atalanta (a 1,48) andrà in cerca di riscatto in casa del Venezia (6,90).

