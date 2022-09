(Adnkronos) - Vantaggio millimetrico per Inzaghi nel derby di domani: il «2» è a 2,63, rossoneri a 2,72, gli scommettitori si dividono. Pronostico in bilico anche all'Olimpico, un altro blitz azzurro vale 2,40

Roma, 2 settembre 2022 – Entrambe in prima fila per lo scudetto, ma tutte e due chiamate a colmare la distanza con Roma e Atalanta, le due capolista a sorpresa. Milan e Inter si incroceranno domani per la quinta giornata di Serie A, in un derby già fondamentale per alimentare le ambizioni per il titolo: la classifica premia di un solo punto i nerazzurri, e anche i betting analyst concedono un minimo margine di vantaggio alla squadra di Inzaghi. Il «2» dell'Inter vale quindi 2,63 su Planetwin365, con i rossoneri poco più in alto (a 2,72) e il pareggio a 3,30. Ancora più in bilico le preferenze degli scommettitori, con il 36% delle preferenze finito sui nerazzurri, il 35% sul Milan e il 29% sul segno «X». Da una parte Giroud, dall'altra Lautaro, protagonisti delle vittorie del Milan e dell'Inter (in Coppa Italia) della scorsa stagione: nelle scommesse sui marcatori è il francese ad aprire le danze, a 2,65, con il Toro che incalza a 3 volte la posta. Senza l'infortunato Lukaku, i nerazzurri puntano anche su Dzeko (3,00) e Mkhitaryan (4,00), mentre tra i rossoneri spicca naturalmente anche Leao (3,50), con De Ketelaere in agguato a 4,50. Gli analisti propendono comunque per una partita attenta e dal punteggio contenuto, con l'Under 2,5 (la scommessa su massimo due reti complessive) favorito a 1,75 rispetto all'1,96 dell'Over. Sul tabellone dello scudetto, intanto, l'Inter mantiene la testa a quota 3,00, davanti alla Juventus (3,25) e con il Milan terzo a 4,50.

Scintille in vista anche all'Olimpico, dove Lazio e Napoli puntano a rilanciarsi dopo i pareggi con Sampdoria e Lecce. L'ultimo precedente a Roma ha premiato gli azzurri, che lo scorso febbraio ebbero la meglio per 2-1, e anche stavolta i partenopei la spuntano di pochissimo nelle previsioni degli analisti: un altro blitz vale 2,40 su Planetwin365, con i biancocelesti a 2,87 e il pareggio (che tra le due squadre manca dal 2016) a 3,50. Altissimo il dato sui gol nei confronti diretti tra le due squadre: in media sono stati quattro nei cinque incroci più recenti, una tendenza che in quota spinge l'Over 2,5 a 1,65 e il Goal a 1,52. Anche per questo gli analisti puntano sullo sblocco veloce della gara e danno la prima rete entro il 15' a 2,82. Ricco il capitolo marcatori, con Immobile e Osimhen ad aprire la lista a quota 2,40. Per la Lazio la seconda scelta è Pedro (4,00) con Felipe Anderson subito dietro (4,50), mentre Spalletti punterà anche su Lozano (3,50) e Kvaratskhelia (3,60).

Sabato "elettrico", infine, anche per la Juventus, che aprirà la giornata al Franchi contro una Fiorentina che punta a scuotersi dopo il ko di Udine. Allegri parte avanti, ma a un insidioso 2,45 su Planetwin365; il secondo successo di fila dei viola dopo quello dello scorso maggio è 3,03, il pari pagherebbe 3,20. L'ex Vlahovic apre le scommesse sui marcatori, dove il suo gol alla Fiorentina è dato a 2,60, prima scelta davanti a Kostic (6,00) e Cuadrado (6,50). Spazio anche al debuttante Paredes, la cui firma immediata sul match pagherebbe 6,50, e dalla panchina spunta anche Milik a 3,50. Dall'altra parte del campo il primo nome è ancora Jovic a 3,60, affiancato da Sottil (6,00) e Ikoné (6,50). La storica rivalità tra le due squadre porta l'attenzione dei quotisti anche sul fronte disciplinare: per gli analisti potrebbe essere una partita da almeno cinque cartellini (1,63), con l'intervento del VAR offerto a 3,10.

Sulla carta sarà invece un fine settimana più semplice per Mourinho e la Roma, carichi a 1,89 in casa dell'Udinese (3,95). Lunedì sarà infine il turno dell'Atalanta, avanti a 1,55 nella trasferta con il Monza (5,85).

