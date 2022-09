(Modugno, 28/9/22) - Il sistema delle piccole e medie imprese rappresenta l’ossatura del nostro paese. Ma le PMI vanno accompagnate nei processi di crescita. L’esempio di Sfera Informatica, una azienda leader nel suo settore

Modugno (BA), 28 settembre 2022. Il sistema delle piccole e medie imprese rappresenta l’ossatura del nostro paese. Una risorsa infinita su cui è assolutamente opportuno investire per generare le condizioni ideali di crescita e quindi per dare linfa vitale a chi può contribuire fattivamente ad una ripresa economica ed occupazionale dell’Italia. In questo contesto, poter disporre di infrastrutture e soluzioni per le sfide future che proprio le imprese saranno chiamate ad affrontare risulta fondamentale. Ecco perchè una azienda affermata e innovativa in campo informatico come “Sfera Informatica” può rappresentare la chiave del successo.

Una corretta gestione dei dati, infatti, rappresenta la chiave di volta per l’affermazione di una azienda e per metterla in condizioni di competere, non soltanto a livello nazionale. In questo contesto, l’utilizzo dei “data center” risulta fondamentale perché consente di custodire all’esterno i propri dati, con i vantaggi che ne conseguono.

Proprio allo scopo di colmare questa esigenza, a livello mondiale sono nate delle strutture gestite da grosse multinazionali che offrono un servizio di gestione dei dati aziendali. Ma i pacchetti che vengono messi in vendita sono preconfezionati e quindi non possono essere adattati alle esigenze del cliente.

“Certo, non è semplice far comprendere a chi amministra una piccola o una media azienda – affermano I soci di “Sfera Informatica” Luigi Ruoto e Gianvito Brandonisio - che la esternalizzazione della gestione dei dati rende la società ancora più competitiva ed efficiente. Si sconta, insomma, un retaggio culturale che non sempre è semplice superare. Ma noi di Sfera Informatica ci siamo riusciti ed oggi è proprio questa la chiave della nostra affermazione aziendale”.

Una volta acquisita la consapevolezza di dover ricorrere all’utilizzo di un data center, infatti, è opportuno spingere sulla necessità di fare ricorso a strutture di “prossimità”, capaci di modellare il prodotto sulla base delle esigenze emerse nel corso di un’analisi dell’azienda e delle sue attività.

Risulta fondamentale, pertanto, che ogni azienda utilizzi al meglio le potenzialità in campo informatico che oggi sono presenti sul mercato, facendo attenzione a non trascurare le effettive necessità societarie e non soltanto per il presente. Occorre, insomma, coraggio nelle scelte e lungimiranza per disegnare un percorso di crescita della propria azienda.

Certo, a volte si incappa nelle lusinghe di messaggi pubblicitari ingannevoli o in una lettura troppo superficiale dei propri bisogni. Basterà, invece, fare più attenzione sulla scelta del soggetto a cui affidare la gestione dei dati aziendali per creare le condizioni ideali di crescita e di maggiore penetrazione nei mercati di riferimento.

