(Adnkronos) - Il rettore dell’Ateneo romano, Carlo Alberto Giusti: “Dal 2023 il via alle Summer School”

Roma, 5 ottobre 2022. Un ponte ideale tra Roma e New York per favorire scambi e progetti di ricerca comuni. L’Università degli Studi Link e la St. John's University hanno siglato un accordo di collaborazione per promuovere attività di carattere accademico, educativo e culturale. Il memorandum, di durata quinquennale, prevede lo scambio di docenti, personale e studenti, sia attraverso esperienze in loco sia con iniziative svolte da remoto, l’avvio di progetti di ricerca congiunti, la realizzazione di pubblicazioni accademiche e l’opportunità di mettere a fattor comune informazioni, approfondimenti e attività.

L’accordo è stato firmato a New York dai rettori dei due Atenei. Secondo Carlo Alberto Giusti, rettore della Link, “si tratta di un passo importante per un’Università come la nostra, da sempre aperta alle collaborazioni internazionali con istituzioni prestigiose. Con la St. John’s abbiamo formalizzato un programma molto ricco e, a partire dal 2023, avvieremo le Summer School dedicate ai nostri studenti su temi legati a Sport Management e Communication”.

Nei giorni scorsi il rettore della Link è stato ospite anche della Boston University in occasione del 150° Gala della Fondazione della School of Law. In questo contesto con i vertici dell’Ateneo sono stati discussi i termini di un futuro accordo di collaborazione che, come con la St. John’s, consentirà agli studenti della Link di fare delle significative esperienze in una delle Università più prestigiose degli Stati Uniti. E proprio alla School of LawCarlo Alberto Giusti ha tenuto una Lectio al Course of Corporations for LLMs su Corporate Governance and Esg.