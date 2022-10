(Roma, 10 ottobre 2022) - Un vero e proprio simposio di idee, dove la creatività incontra la concretezza e la metodicità, promuovendo una filosofia win-win. Un approccio al lavoro innovativo, un’Academy e una BU per supportare le aziende nell'implementazione della marketing automation

Roma, 10 ottobre 2022 - Innovare per crescere nel proprio business e far crescere anche gli altri, innescando una reazione a catena positiva. Questo, a grandi linee, è ciò che sta portando avanti Simposio, agenzia fondata nel 2016 da Emanuele Pecora, Innovation Manager regolarmente iscritto all’albo dei manager dell’innovazione del MISE.

Un’agenzia che, per il suo particolare approccio al lavoro, è di difficile definizione: un’agenzia di comunicazione, ma anche di consulenza, un partner nello sviluppo commerciale e del marketing, e allo stesso tempo un ente per lo sviluppo e la formazione dei clienti, che supporta con strumenti altamente tecnologici ed innovativi.

Al suo interno si trovano due anime apparentemente in contrasto, ma complementari, che ritroviamo anche nel payoff di Simposio: be.carefool, poiché il team è formato da persone con un lato CARE (razionale, metodico, analitico) e uno FOOL (creativo, istintivo, pazzo).

Una dicotomia che va a toccare trasversalmente tutte le business unit che compongono l’agenzia: Simposio be.carefool, agenzia commerciale e di marketing per PMI, che si occupa di realizzare piani di sviluppo commerciale e di comunicazione strutturati e di valore, sostenendo le imprese di tutta Italia, tra cui soprattutto quelle informatiche, nello sviluppo commerciale e, in qualità di Innovation Manager, nelle richieste di contributo a fondo perduto; Simposio Academy, per la formazione aziendale di alto livello su marketing & comunicazione, vendita, management e informatica; e Simposio HubSpot, per l’implementazione di HubSpot, il software di marketing automation all-in-one, che permette alle aziende di promuovere il proprio business online.

Nei momenti di crisi economica e di forte incertezza, le PMI devono necessariamente rivedere le proprie strutture interne e il modo in cui lavorano, per adeguarsi al cambiamento. Imparare a leggere l’evoluzione del mercato è l’unico modo per non soccombere sotto la spinta degli eventi esterni, e da lì creare una strategia di vendita e marketing adeguata. Questo richiede, però, una formazione continua del personale, ma anche dell’imprenditore, così che sia sempre in possesso delle competenze indispensabili a far fronte alle necessità del momento, e strumenti che consentano di valutare il lavoro svolto, accelerare ed automatizzare alcuni processi.

Oggi più che mai, dunque, Simposio sta investendo in particolare su 2 delle sue BU: Simposio be.carefool e Simposio Academy. Si tratta di elementi fortemente interconnessi tra loro, poiché la formazione è indispensabile per far bene un lavoro, i tool avanzati ne migliorano l’efficienza ed il valore, ma questo a nulla serve, se non viene comunicato all’esterno in modo adeguato, e se non incontra la audience di riferimento.

“Come Simposio ci proponiamo di trasferire la nostra filosofia nel mondo aziendale, ponendo la relazione interpersonale win-win al centro della collaborazione tra noi e il nostro Partner. – Commenta Emanuele Pecora, CEO & Founder di Simposio – Il nostro obiettivo è quello di dare la possibilità ai migliori artigiani e microimprenditori di sviluppare la propria impresa occupandosi di realizzare prodotti/servizi eccellenti, perché crediamo che la crescita delle PMI generi inevitabilmente benessere per tutta la società, creando posti di lavoro, rapporti con fornitori, e mettendo in circolo denaro che verrà speso. Il paradigma che noi proponiamo alle imprese di sposare è quello rappresentato dal nostro payoff be.carefool: affiancare alla parte commerciale di ogni azienda anche una componente di comunicazione fool, ovvero intraprendente, creativa e d’impatto”.

Per informazioni: https://www.simposio.info