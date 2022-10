(Adnkronos) - La terza giornata della fase a gironi si apre con due italiane in campo: incubo Lewandowski a San Siro, spagnoli favoriti a 1,80. Spalletti insegue ad Amsterdam: «1» a 2,20. Mercoledì Milan e Juve: rossoneri a 4,75 a Londra, riscatto bianconero col Maccabi a 1,28

Milano, 3 ottobre 2022 – Dopo la delusione in campionato contro la Roma, l’Inter si aggrappa alla Champions League. A San Siro i nerazzurri ospitano il Barcellona, che dopo due giornate ha gli stessi punti della squadra di Simone Inzaghi avendo – come l’Inter – battuto il Viktoria Plzen e perso contro il Bayern Monaco. Le quote Snai per la sfida di martedì sera al Meazza, però, sono impietose: il segno «1» è addirittura a 4,25, preceduto sia dal pareggio a 3,85 e soprattutto dal «2» a 1,80. Nella Liga, Robert Lewandowski è partito fortissimo, segnando nove gol: basta la presenza del polacco per portare l’Over a 1,60, con l’Under a 2,25. Spera di ricevere un contributo importante dagli attaccanti anche Inzaghi, che però in queste partite sta facendo a meno di Lukaku: il Goal vale comunque 1,53, con il No Goal a 2,35. Poca fiducia, almeno in quota, sulla qualificazione dell’Inter agli ottavi di finale: il Bayern a 1,12 è la favorita numero uno per il primo posto nel Gruppo C, seguito dal Barcellona a 6,50. Poi una voragine fino al 18 per il primato nerazzurro.

Napoli ad Amsterdam - Il Napoli di Spalletti, autore di uno straordinario inizio di stagione, è l’altra squadra italiana che scenderà in campo martedì sera, ad Amsterdam contro l’Ajax. Due vittorie su due anche in Champions per gli azzurri, che contro gli olandesi possono giocarsela, come dimostrato anche dalla lavagna Snai: l’Ajax parte con una punta di vantaggio («1» a 2,20), ma il Napoli è subito dietro a 2,95, con il pareggio che sale a 3,75. Per Ajax-Napoli vale lo stesso discorso di Inter-Barcellona: rischia di essere una partita daOver e Goal (quotati rispettivamente 1,50 e 1,45), con Under e No Goal che schizzano a 2,40 e 2,60. Dopo le prime due giornate, il Liverpool è in testa alle quote antepost per la migliore del gruppo: dietro i Reds a 2,00, c’è però il Napoli a 2,25, con l’Ajax a 6,00.

Milan, esame Chelsea - Mercoledì tocca al Milan andare a Stamford Bridge a sfidare il Chelsea. Quattro punti nelle prime due partite per la squadra di Stefano Pioli, che arriva dalla vittoria in campionato a Empoli; i Blues, invece, non se la passano bene e, dopo la sconfitta con la Dinamo Zagabria costata la panchina a Thomas Tuchel, non sono andati oltre il pari contro il Salisburgo. Le quote, però, premiano gli inglesi, con l’«1» a 1,70; per il successo dei rossoneri, comunque in testa all’antepost per la vittoria del girone a 1,85, si sale a 4,75. In mezzo il pareggio a 3,90.

Juve, tutto facile? - La vittoria in campionato contro il Bologna ha risollevato la Juventus, che mercoledì contro il Maccabi Haifa è già spalle al muro: le due sconfitte contro Psg e Benfica costringono i bianconeri a battere gli israeliani per non abbandonare alla terza giornata le speranze di qualificazione. Sembrano comunque esserci gli ingredienti per la prima gioia europea, a 1,28; «X» a 6,00, «2» a 9,75

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434