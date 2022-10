(Adnkronos) - Dopo Napoli e Inter, anche la squadra di Pioli può centrare la qualificazione agli ottavi: sarà sufficiente non perdere a San Siro contro gli austriaci. Spalletti a Liverpool per chiudere primo (Reds favoriti a 1,80, ma il 4-0 è a 40), Inzaghi a Monaco (impresa a 6,50); la Juve riceve il Psg («1» a 4,75)

Milano, 31 ottobre 2022 – Dopo la qualificazione di Inter e Napoli, anche il Milan può staccare il biglietto per la fase a eliminazione diretta della Champions League. Tra martedì e mercoledì si gioca l’ultima giornata dei gironi e, dopo la sconfitta in campionato contro il Torino, i rossoneri di Pioli hanno una grande occasione, visto che contro il Salisburgo basterà non perdere. Le quote Snai sono dalla parte del Milan, in campo mercoledì: il segno «1» è quello con l’offerta più bassa (1,53), ma sarebbe sufficiente anche la «X» a 4,25. La vittoria degli austriaci, che estrometterebbe i campioni d’Italia dalla Champions, è a 6, in una partita in cui l’Over a 1,63 e il Goal a 1,70 sono favoriti sull’Under a 2,15 e sul No Goal a 2,05.

Napoli per il primo posto - Martedì sarà invece il turno di Napoli e Inter. Ad Anfield, la squadra di Luciano Spalletti cerca di blindare il primo posto in un girone dominato, con cinque vittorie nelle prime cinque partite compreso il 4-1 al Liverpool che mette gli azzurri in una posizione privilegiata: il Napoli sarebbe infatti testa di serie nel sorteggio degli ottavi perdendo anche con tre gol di scarto. L’«1» del Liverppol è il segno più probabile a 1,80, ma per il risultato esatto 4-0 – utile per il sorpasso dei Reds – si arriva addirittura a 40 volte la posta. Dieci volte tanto la «X» a 4,00, con il sesto successo del Napoli a 3,90. L’altra gara del martedì che coinvolge le italiane è quella dell’Inter a Monaco: un match ininfluente ai fini della classifica visto che i nerazzurri sono già sicuri del secondo posto e di non poter sorpassare il Bayern. Tedeschi avanti a 1,42, «X» e «2» rispettivamente a 5,25 e 6,50.

Juve col Psg - L’unica squadra italiana già eliminata dalla Champions è la Juventus, che deve però cercare di blindare almeno un posto in Europa League. Impresa non semplice, visto che allo Stadium arriverà il Psg che con il Benfica si gioca invece il primato nel girone. I bianconeri, ultimi a 3 punti assieme al Maccabi Haifa (stessa differenza reti negli scontri diretti), per chiudere al terzo posto devono totalizzare un risultato migliore degli israeliani: la vittoria che garantirebbe sicuramente un biglietto per gli spareggi di Europa League è a 4,75, con il pareggio a 4,00 e il «2» dei francesi che si fa preferire a 1,67.

