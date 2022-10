(Adnkronos) -

Quarto impegno per le romane in Europa League: i giallorossi in casa di un Betis favorito a 2,55, i biancocelesti a 1,45 all’Olimpico contro gli austriaci. In Conference, tutto facile sulla carta per la Fiorentina con gli Hearts: «1» a 1,13

Milano, 12 ottobre 2022 – La quarta giornata della fase a gironi di Europa League può essere decisiva per il cammino nella competizione di Roma e Lazio. I giallorossi, che hanno perso due delle prime tre partite (in trasferta contro il Ludogorets e in casa contro il Betis), volano a Siviglia per tenere vive almeno le speranze di chiudere il Gruppo C al secondo posto. Le quote Snai per la sfida del “Benito Villamarin” sono in sostanziale equilibrio: «1» a 2,55, «2» a 2,70, con il pareggio più in alto a 3,55. Ed equilibrio anche tra Under (1,80) e Over (1,90), mentre il Goal a 1,70 si fa preferire al No Goal a 2,05. La squadra di Mourinho resta comunque la seconda favorita per la vittoria del girone, a 7,50 dietro il Betis a 1,15: fiducia, quindi, nella qualificazione della Roma almeno agli spareggi contro le terze di Champions.

Lazio all’Olimpico - Se la passa meglio, in Europa, la Lazio di Maurizio Sarri, in un girone in cui le quattro squadre sono tutte a quattro punti. All’Olimpico arriva lo Sturm Graz: dopo lo 0-0 in Austria, i biancocelesti partono nettamente favoriti a 1,45, con il pareggio a 4,50 e il «2» a 6,50. Per Snai si prospetta una partita con tante reti: Over a 1,60 (Under a 2,20), Goal a 1,73 (No Goal a 2,00). A Ciro Immobile serve un gol per diventare da solo il miglior marcatore della Lazio in Europa: una rete da record del capitano vale 1,70. E la Lazio è in cima anche alla lavagna per il primo posto nel girone a 1,90, seguita dal Feyenoord a 2,50. Nell’antepost per la vittoria dell’Europa League, infine, due romane tra le prime cinque, in attesa delle squadre scenderanno dalla Champions: guida l’Arsenal a 5,00, seguito da Manchester United (7,00), Roma (15), Betis (18) e Lazio (20).

Conference League - La vittoria, netta, in Scozia, ha risollevato il morale europeo della Fiorentina di Vincenzo Italiano, chiamata però a reagire dopo la batosta in campionato arrivata proprio contro la Lazio. Al Franchi, il match contro gli Hearts of Midlothian sembra il più adatto per ripartire e le quote lo dimostrano: «1» a 1,13, «X» a 7,50, «2» a 16, con l’Over a 1,50 che domina sull’Under a 2,40 e il No Goal a 1,40 più probabile del Goal a 2,60.

