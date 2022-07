(Milano, 13/07/22) - Dopo la brutta sconfitta all’esordio contro la Francia, la Nazionale di Milena Bertolini torna in campo per una partita fondamentale: il pareggio vale 3,45, mentre un’altra sconfitta che sarebbe fatale è a 3,30

Milano, 13 luglio 2022 – Per la Nazionale femminile è già una partita da dentro o fuori. Dopo la brutta sconfitta (1-5) all’esordio contro la Francia, le ragazze di Milena Bertolini giovedì alle 18 a Manchester affrontano l’Islanda, che nella prima gara ha pareggiato 1-1 contro il Belgio. Almeno nelle quote Snai, però, stavolta l’Italia è favorita, forte anche dei precedenti favorevoli (tre vittorie, tre pareggi e un solo ko): la prima vittoria all’Europeo è a 2,05, con il pareggio a 3,45. Una sconfitta che significherebbe quasi certamente il ritorno anticipato a casa, invece, è in lavagna a 3,30. Le ultime due partite tra queste due nazionali risalgono al 2021 e finirono rispettivamente 1-0 per l’Italia e 1-1, entrambi risultati da Under. L’esito con meno di tre gol segnati è a 1,87, più in alto rispetto all’Over a 1,80. Il Goal a 1,65, invece, si fa preferire al No Goal a 2,05.

Marcatrici - A differenza di quanto accaduto per la sfida di domenica scorsa, c’è tanta Italia in cima alle quote per le possibili marcatrici: guida Cristiana Girelli a 2,50, seguita da Daniela Sabatino a 2,70, da Barbara Bonansea a 3,00, poi Valentina Giacinti a 3,10 e Martina Piemonte – a segno contro la Francia – a 3,40. Le prime islandesi, a 3,90 sono Jensen e Thorvalsdottir (ex Milan).

Antepost - La batosta all’esordio ha fatto precipitare la quota per l’Italia campione d’Europa: partite da 20 e salite a 33 dopo i primi risultati degli altri gironi, ora le azzurre sono a 100. La sconfitta contro la Germania ha aumentato la quota della Spagna (ora 6,50), mentre in testa a 4,00 ci sono Inghilterra e Francia. L’Italia, però, resta comunque la seconda favorita del Gruppo D per la qualificazione ai quarti di finale, a 2,10 dietro la Francia ingiocabile a 1,01.

