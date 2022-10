(Adnkronos) -

Due soli punti dividono l’azzurro dalla testa della classifica: Pecco pronto all’assalto a Quartararo, scivolato al secondo posto nelle quote per il titolo. Il torinese campione, ora, vale 1,50, con il francese a 2,50

Milano, 13 ottobre 2022 - A tre gare dalla fine, il Motomondiale resta apertissimo. Soltanto due punti (219 a 217) dividono Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia: in Australia, a Phillip Island, va in scena un altro capitolo di un duello appassionante. Il terzo posto ottenuto in Thailandia ha avvicinato ancora di più l’azzurro alla testa della classifica e, sulla lavagna Snai in vista del Gp d’Australia, c’è fiducia nel sorpasso: Bagnaia comanda le quote per la vittoria a 3 volte la posta, seguito dal padrone di casa Jack Miller a 5,50, con Quartararo terzo a 6,50 a precedere Martin, Bastianini e Marc Marquez a 7,50.

Pole position - Bagnaia è avanti anche nelle quote per la pole position, a 4 ma in compagnia di Miller; nella lavagna delle qualifiche, seguono Quartararo a 6,50, Martin e Marquez a 7,50.

Titolo mondiale - Dopo il GP di Thailandia, si sono ribaltate le quote antepost per il titolo mondiale: sorpasso di Bagnaia, ora a 1,50, su Quartararo crollato da 1,75 a 2,50. Distantissimi Aleix Espargaró a 15 e Bastianini a 50: sarà una lotta a due, non ci sono più dubbi.

