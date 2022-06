(Adnkronos) - Dopo il successo al Mugello, il torinese è il favorito numero uno anche al Montmeló: nell’antepost per il titolo, però, il francese campione in carica è ancora davanti.

Milano, 1 giugno 2022 – Il mese di maggio, nella MotoGP, ha visto un dominio italiano: due vittorie di Pecco Bagnaia (a Jerez e al Mugello), una di Enea Bastianini, a Le Mans. Giugno si apre, domenica, con il GP di Catalogna sul circuito del Montmeló, con le quote Snai che ancora una volta mettono un pilota azzurro in cima alla lavagna: un altro successo di Bagnaia si gioca a 2,25, seguito da Quartararo (a secco di vittorie da tre gare) a 3,50 e la coppia formata da Enea Bastianini e Aleix Espargaró a 6,50. Sono questi i quattro piloti che, almeno nelle quote, si giocheranno la vittoria, visto che per arrivare a Martin e Zarco si deve salire a 15, con Mir, Oliveira, Miller e Rins addirittura a 20.

Pole position - Bagnaia è in vantaggio anche nelle quote sulla pole position, a 2,50; anche in questo caso, il campione del mondo in carica Quartararo è subito dietro a 4,50, con Martin e Aleix Espargaró a 7,50. Al Mugello, una settimana fa, l’exploit fu quello di Fabio Di Giannantonio, primo nelle qualifiche: un’altra pole del romano vale 33 volte la posta.

Antepost Mondiale - Quartararo, in testa alla classifica generale, mantiene il vantaggio nell’antepost: un altro titolo iridato – prima di scendere in pista in Catalogna – si gioca a 2,25, con Bagnaia a rincorrerlo a 2,75. Sul gradino più basso del podio, Bastianini e Aleix Espargaró (quest’ultimo attualmente secondo nella generale) a 5,50.

