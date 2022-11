(Adnkronos) - L’azzurro, con 23 punti di vantaggio su Quartararo, è a un passo dalla vittoria del titolo (1,01 nell’antepost):per la gara, però, fiducia in quota ai padroni di casa, con Bastianini a 4,50 primo degli italiani al pari di Martin

Milano, 3 novembre – È il giorno di Pecco. Domenica, a Valencia, Francesco Bagnaia può laurearsi campione del mondo a 13 anni di distanza dall’ultimo trionfo azzurro firmato Valentino Rossi. Bagnaia, a una gara dalla fine e dopo la vittoria in Malesia che non gli ha comunque dato l’aritmetica certezza del titolo, ha 23 punti di vantaggio su Fabio Quartararo, campione uscente e che nella seconda parte della stagione ha dilapidato un margine che sembrava averlo reso irraggiungibile. Per il Gran Premio della Comunità Valenciana, però, le quote Snai favoriscono i padroni di casa: in cima c’è Marc Marquez a 3,50, con Jorge Martin subito dietro a 4,50. Assieme a quest’ultimo, anche l’italiano Enea Bastianini. Ai piedi del podio in lavagna ci sono i due rivali nella lotta per il titolo: la vittoria di Bagnaia a Valencia vale 5,50, quella di Quartararo 6,50.

Pole position - Martin è davanti a tutti anche nelle quote per la pole position: il suo miglior tempo nelle qualifiche vale 3,50, seguito da Bagnaia a 4,50, da Marquez a 5,50 e dalla coppia formata da Bastianini e Quartararo a 7,50.

Titolo mondiale - Nelle quote per il vincitore del titolo non ci sono più dubbi: Bagnaia campione a 1,01, Quartararo a 12. Le bandiere tricolori e quelle della Ducati sono pronte.

