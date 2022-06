(Adnkronos) - A Monchengladbach, la Nazionale scende in campo per l’ultima sfida del mese di giugno: la vittoria dei tedeschi si gioca a 1,75, con il pareggio a 3,80. Nell’antepost, però, la qualificazione di Mancini alle Finals vale 2,35

Milano, 13 giugno 2022 – L’Italia arriva imbattuta al quarto impegno del girone di Nations League, il secondo contro la Germania dopo il pareggio di Bologna. Stavolta, martedì sera, si gioca in casa dei tedeschi, a Monchengladbach, e anche per questo le quote Snai sono tutte dalla parte del segno «1», in lavagna a 1,75. Gli Azzurri partono dietro: il pareggio è a 3,80, mentre la seconda vittoria della Nazionale in questa fase a gironi dopo quella di Cesena contro l’Ungheria sale a 4,50. Sugli altri esiti, gli analisti non si sbilanciano: Under e Goal sono entrambi a 1,80, con Over e No Goal a 1,90. A Bologna, nella partita di esordio, finì 1-1: lo stesso risultato, che permetterebbe all’Italia di tenere dietro la Germania e chiudere imbattuta questo primo ciclo di partite (le ultime due sono in programma a settembre), si gioca a 7,75.

Cercasi numero 9 - Nei giorni scorsi, il c.t. Mancini ha evidenziato come in questo momento l’Italia abbia difficoltà a fare gol e a trovare attaccanti. Un problema, quello offensivo, che si ripercuote anche nelle quote dei marcatori: Gianluca Scamacca è l’unico azzurro tra i primi dieci possibili uomini a segno, a 4,50 al pari di Musiala. Davanti al centravanti del Sassuolo ci sono Werner (che comanda a 2,75), Havertz, Gnabry, Sane, Adeyemi, Sané, Reus, Nmecha e Muller.

Italia in vetta - Dopo le prime tre giornate del Gruppo 3 della Lega A, l’Italia comanda la classifica con 5 punti, seguita dalla sorprendente Ungheria con 4, dalla Germania con 3 e dall’Inghilterra con 2. Motivo, questo, per cui la quota per l’Italia qualificata alle Finals di giugno 2023 è scesa ancora, da 2,55 a 2,35; la Germania è subito dietro a 2,50, con l’Inghilterra a 3,75 e l’Ungheria a 35.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434