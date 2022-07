(Adnkronos) -

Continua la sinergia tra Snaitech e Jumio, società che, attraverso un sistema tecnologico avanzato, protegge le aziende da possibili frodi verificando conti e transazioni

Milano, 6 luglio 2022 - Intelligenza artificiale, algoritmi ad hoc e le migliori professionalità per garantire la tutela della legalità. Snaitech, concessionario leader nella gestione dei giochi autorizzati in Italia, ha un ruolo fondamentale nel garantire la legalità e la responsabilità nei confronti dei consumatori. Per questo ha scelto di rinnovare l'accordo con Jumio, società specializzata nella verifica dell'identità del giocatore che, grazie all'utilizzo di tecnologie avanzate, fornisce prodotti per la scansione e la validazione delle carte per le transazioni in mobilità e sul web.

E, proprio grazie all'utilizzo di intelligenza artificiale, machine learning e altre tecnologie avanzate, è possibile acquisire, analizzare, approvare o rifiutare i documenti d'identità essenziali per l'apertura di un conto di gioco Snai. La tecnologia messa a disposizione da Jumio permette di capire immediatamente se il documento è valido o contraffatto. In caso di convalida, i sistemi Snaitech accettano l'apertura del conto di gioco e il cliente è autorizzato a operare. Al contrario, se il sistema rileva un tentativo di frode o altri elementi di allarme che fanno parte dell'algoritmo, rifiuta l'autorizzazione, garantendo la massima sicurezza per Snaitech. "Siamo felici di annunciare l'estensione della partnership con Jumio che, con la sua alta tecnologia e competenza, offre uno strumento efficace e importante per combattere l'illegalità. Vogliamo tutelare i nostri clienti sotto ogni punto di vista", ha dichiarato con soddisfazione Alessandro Graziosi, Direttore Digital di Snaitech.

Jumio, attraverso l'utilizzo di un sistema tecnologico avanzato, impedisce ai truffatori di infiltrarsi nei sistemi online delle aziende con cui collabora. Il leader del settore ha verificato ad oggi più di 500 milioni di transizioni web e identità in tempo reale da oltre 200 Paesi del mondo. I servizi di Jumio sono utilizzati dalle principali aziende che operano nei settori dei servizi finanziari, della sharing economy, delle valute digitali, della vendita al dettaglio, dei viaggi e dei giochi online. "Siamo orgogliosi di collaborare con Snaitech, uno dei principali operatori europei di scommesse online, aiutandoli a convertire i clienti in modo rapido, pur rimanendo sensibili alle frodi", ha dichiarato Mark Reeves, vicepresidente di Jumio per l'area EMEA. "Utilizzando la piattaforma di Jumio, Snaitech è in grado di fornire un'interfaccia utente e un'esperienza di onboarding digitale senza soluzione di continuità per completare la verifica dell'età".

Snaitech – Il Gruppo Snaitech è uno dei principali operatori in Italia nel settore gioco legale. La società è attiva nel comparto Betting Retail (con una quota di mercato del 19,5%), in quello degli apparecchi da intrattenimento (15% del mercato) e in quello dei giochi e delle scommesse on line (con una quota complessiva del 10,6%). Nel 2021 Snaitech ha registrato ricavi per circa 585 milioni di Euro, realizzati attraverso i canali online e la rete di 2.100 punti gioco scommesse, nonché grazie alle circa 38mila AWP e oltre 10mila VLT dislocate su tutto il territorio nazionale. A metà 2018 Snaitech è entrata a far parte del gruppo Playtech PLC uno dei principali operatori a livello globale nello sviluppo di software e servizi per il settore del gaming con oltre 6.600 dipendenti e uffici in 26 Paesi.

Jumio - Quando l'identità è importante, affidatevi a Jumio. La missione di Jumio è rendere Internet un luogo più sicuro proteggendo gli ecosistemi delle aziende attraverso una piattaforma unificata end-to-end di verifica dell'identità, eKYC e antiriciclaggio. La piattaforma Jumio KYX offre una serie di servizi di verifica dell'identità e di antiriciclaggio per stabilire, mantenere e riaffermare con precisione la fiducia, dall'apertura del conto al monitoraggio continuo delle transazioni. Sfruttando tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale, la biometria, l'apprendimento automatico, il rilevamento dell'identità e l'automazione, Jumio aiuta le organizzazioni a combattere le frodi e i crimini finanziari, ad acquisire più rapidamente i clienti migliori e a soddisfare la conformità alle normative, tra cui KYC, AML e GDPR. Jumio ha effettuato più di 500 milioni di verifiche in oltre 200 Paesi e territori da transazioni web e mobili in tempo reale. Con sede a Palo Alto, Jumio opera a livello globale con uffici in Nord America, America Latina, Europa e Asia Pacifico ed è stata insignita di numerosi premi per l'innovazione. Jumio è sostenuta da Centana Growth Partners, Great Hill Partners e Millennium Technology Value Partners.

