SAN FRANCISCO, 22 settembre 2022 /PRNewswire/- - Sojern, la principale piattaforma di marketing digitale creata per il settore dei viaggi, festeggia questo mese 15 anni di attività. Fondata nel 2007, da sempre Sojern mantiene un'attenzione costante al viaggio. Ha iniziato rivolgendosi ai viaggiatori con pubblicità su carte d'imbarco stampate, e si è evoluta per includere l'ascesa dei big data, del marketing digitale e della pubblicità programmatica su nuovi canali, dispositivi mobili e social media, il tutto dando priorità all'agilità e al focus esclusivo sui viaggi.

Sojern ha appreso - perseverando - da ogni sfida, cambiamento e innovazione del settore. Ad esempio, la rivoluzione degli smartphone alla fine degli anni 2000 ha portato a un cambiamento epocale nei comportamenti in termini di navigazione in Internet, creando opportunità senza precedenti per le aziende di viaggio di generare relazioni più dirette e promuovere le prenotazioni online. L'aumento dell'uso degli smartphone e il conseguente boom dei social media hanno indotto Sojern a creare il suo framework multicanale per il travel marketing, che ora include SEM (search engine marketing), metaricerca, display advertising, TV connessa (CTV), pubblicità sui social media e altro, per coinvolgere i viaggiatori in ogni fase del loro viaggio, ovunque e ogni volta si trovino online.

Nel contempo, Sojern ha raccolto, aggregato e analizzato letteralmente miliardi di segnali giornalieri di intenzioni di viaggio (come i dati di prenotazione di hotel e compagnie aeree) da migliaia di marchi di viaggio in tutto il mondo. Questo ricco ambiente di dati è chiamato Sojern Traveler Ecosystem. È la base della piattaforma aziendale e ciò che promuove il successo dei clienti Sojern e la loro crescita continua.

L'ultimo esempio dell'evoluzione di Sojern è la Sojern Travel Marketing Platform. In risposta al mutevole panorama tecnologico e alle esigenze sempre diverse dei suoi clienti, Sojern ha creato una piattaforma di marketing intelligente che offre un'analisi dei viaggiatori di livello impareggiabile, una scala multicanale e un'ottimizzazione automatizzata, il tutto in un unico luogo. Basandosi sul Sojern Traveler Ecosystem, la piattaforma fornisce agli operatori di marketing di viaggio gli strumenti per promuovere la domanda in modo economicamente efficace, convertire i clienti e creare fidelizzazione in un mondo digitale di primissima generazione. Con tecnologie di apprendimento automatico all'avanguardia integrate, la piattaforma Sojern potenzia le campagne di travel marketing per oltre 10.000 clienti di hotel, destinazioni e attrazioni ogni anno.

"Travel è un enorme ecosistema con infinite opportunità di innovazione nel marketing digitale" ha dichiarato Mark Rabe, CEO di Sojern. "Il nostro business è nato nel mondo dei viaggi e il nostro obiettivo resta ancora, esclusivamente, viaggiare. Invece di ampliare il nostro focus, abbiamo fatto un lavoro di approfondimento perché crediamo fondamentalmente che questo ci aiuti a servire meglio i nostri clienti. In parole povere: conosciamo i viaggiatori meglio di chiunque altro, ed è per questo che i nostri clienti amano lavorare con noi".

Dopo quindici anni in prima linea nel settore dei viaggi, Sojern ha assistito a cambiamenti fondamentali nel marketing digitale. Ecco tre fattori chiave che hanno portato al successo dei clienti Sojern:

"In tutte le sfide degli ultimi anni non abbiamo mai smesso di cercare modi per supportare il settore alberghiero locale. La costante collaborazione con Sojern nell'ambito del loro Co-Op Marketing Program è stata di valore inestimabile e ha sostenuto gli hotel di Abu Dhabi per promuovere le prenotazioni dirette, migliorando al contempo la redditività delle camere" ha dichiarato George Kalliamvakos, Department of Culture and Tourism di Abu Dhabi. "Auguro all'azienda - che sta per entrare nei prossimi 15 anni di marketing digitale - tutto il meglio e di continuare a fornire gli strumenti e le conoscenze di cui il settore ha bisogno per prosperare".

"Sojern è stato nostro partner in una costante crescita digitale, dalle nuove linee guida sulla privacy all'approccio cookieless fino a partnership con le strutture di destinazione, e ci ha aiutato a muoverci e innovare in ogni ambito" ha dichiarato David West, Direttore esecutivo di Herschend Entertainment, proprietario e operatore di numerose attrazioni negli Stati Uniti. "Apprezzo il fatto che l'azienda aiuti noi e il resto del settore a ottenere il massimo dai nostri sforzi di marketing".

"La nostra collaborazione con Sojern rimane forte. Negli ultimi due anni, l'esperienza dell'azienda nel settore dei media digitali ha fornito al team di Field Marketing per le Americhe di Hyatt dati approfonditi per aiutare la nostra pubblicità a raggiungere il pubblico giusto al momento giusto e a muoversi nel panorama dei viaggi e nelle preferenze dei consumatori, in costante evoluzione" ha dichiarato Meghann Bell, Vice Presidente del dipartimento Field Marketing per le Americhe di Hyatt.

"La prima partnership con la piccola start-up Omaha 15 anni fa ha consentito a The Parking Spot di stare al passo con la rapida evoluzione del marketing digitale" racconta Julie Silverman, Direttore del dipartimento Digital Marketing di The Parking Spot. "Da allora, Sojern è stata presente in ogni fase per promuovere il ritorno sull'investimento (ROI) e prepararci a un panorama digitale in continua evoluzione. Non vediamo l'ora di integrarci con la loro nuova piattaforma per far progredire la nostra strategia di marketing digitale nel 2023 e oltre".

Nel corso dei suoi 15 anni, Sojern ha imparato ad adattarsi alle numerose sfide del settore dei viaggi e a quelle poste dall'economia globale. Dalla crisi finanziaria del 2008 e la pandemia senza precedenti di COVID-19 ai cambiamenti tecnologici in continua evoluzione, Sojern ha attraversato molte tempeste e continuerà a uscirne rafforzata. L'attenzione costante dell'azienda al settore dei viaggi ha solo aumentato la sua resilienza e riaffermato la sua visione di diventare la principale piattaforma di travel marketing.

Per maggiori informazioni, visitare il nostro nuovo sito web: www.sojern.com.

Informazioni su Sojern

Sojern è la principale piattaforma di marketing digitale creata per il settore dei viaggi. Con il supporto dell'intelligenza artificiale e dei dati sulle intenzioni di viaggio, Sojern fornisce soluzioni di marketing multicanale per promuovere la domanda diretta. 10.000 hotel, attrazioni, enti turistici e operatori di viaggio si affidano ogni anno a Sojern per coinvolgere e aumentare il tasso di conversione dei viaggiatori in tutto il mondo.

