UTILE NETTO A 15,8 MILIONI DI EURO (+6% A/A), CHE PORTA A 31,5 MILIONI DI EURO IL RISULTATO NETTO DEL SEMESTRE (+15% VS 1H21)REDDITIVITÀ TRAINATA DALLA CRESCITA DEI RICAVI SALITI A 80,6 MILIONI DI EURO NEL 2Q22 (+13% A/A), MIGLIOR DATO TRIMESTRALE DI SEMPREE A 159 MILIONI NEL 1H22 (+25% A/A)CREDITI NETTI VERSO LA CLIENTELA A 3,2 MILIARDI DI EURO (+37% A/A)ELEVATA QUALITÀ DEL CREDITO E PATRIMONIALIZZAZIONE:NPE RATIO ORGANICO1 A 0,9% E CET1 RATIO A OLTRE IL 17%2PERFEZIONATA A FINE TRIMESTRE L’ACQUISIZIONE DI AREC CHE PORTA NEPRIX A DIVENTARE IL TERZO OPERATORE SPECIALIZZATO NELLA GESTIONE DI CREDITI CORPORATE UTP3PROSPETTIVE DI REDDITIVITÀ POSITIVE GRAZIE ALLA VIGOROSA PIPELINE DI BUSINESS DEI PROSSIMI MESI

MILANO, Aug. 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”), riunitosi ieri sotto la presidenza di Rosalba Casiraghi, ha approvato i risultati del Gruppo illimity al 30 giugno 2022.

illimity prosegue il proprio percorso di crescita guidato dall’ulteriore espansione dei volumi di business, registrando unutile netto di 15,8 milioni di euro nel secondo trimestre 2022 (+6% a/a), per un totale di 31,5 milioni di euro nel primo semestre 2022, valore in crescita del 15% rispetto al primo semestre del 2021 (27,4 milioni di euro).

Nel dettaglio, il periodo in esame è stato caratterizzato dalle seguenti dinamiche:

Nel secondo trimestre del 2022, in esecuzione di quanto previsto dal Piano Strategico 2021-25, è proseguita l’attività di messa a regime delle piattaforme ad alto contenuto tecnologico sviluppate in segmenti di mercato sinergici e/o complementari al core business della Banca. Tali attività, una volta raggiunta la piena operatività e dimensioni apprezzabili, potranno costituire un importante traino di creazione di valore per gli azionisti.

Il 30 giugno illimity ha inoltre completato l’acquisizione di Aurora Recovery Capital S.p.A. (“Arec”), società specializzata nella gestione di crediti Unlikely-to-Pay (“UTP”) con focus sul segmento corporate real estate di grande dimensione che verrà fusa in neprix – piattaforma di servicing del Gruppo illimity. L’operazione rafforza il posizionamento di mercato di neprix, portando il valore dei crediti in gestione a circa 10,3 miliardi di euro6, e darà un prezioso contributo alla generazione di mandati di gestione conto terzi affermandola sempre più come servicer di riferimento del mercato e in particolare come terzo operatore per specializzazione nella gestione di crediti corporate UTP di natura immobiliare. In data 30 giugno 2022 si sono verificate tutte le condizioni per la conclusione dell'operazione di acquisizione e, conseguentemente da tale data, la Business Combination è divenuta efficace. Si è proceduto pertanto alla contabilizzazione dell’aggregazione aziendale nel bilancio consolidato di illimity, procedendo a rilevarne gli effetti patrimoniali al 30 giugno 2022, mentre il contributo economico sarà visibile solo a partire dal trimestre in corso.

Infine, illimity a conferma del rilevante impegno nell’ambito della sostenibilità, ha ottenuto recentemente un miglioramento particolarmente importante dei rating ESG:

Corrado Passera, CEO e Fondatore di illimity, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti dei solidi risultati riportati nel secondo trimestre dell’anno, il migliore di sempre in termini di generazione di business. La robusta pipeline per i prossimi mesi conferma la dinamicità di tutte le Divisioni, pronte a cogliere le opportunità connesse alla costante espansione dei nostri mercati di riferimento. Le due iniziative altamente tecnologiche lanciate nel corso degli ultimi mesi – b-ilty, piattaforma digitale completa di credito e servizi finanziari per le PMI, e Quimmo, proptech innovativa – procedono come previsto. Se insieme a queste nuove iniziative dall’anima “tech” consideriamo anche illimitybank.com, che offre alla clientela retail servizi di direct banking di altissima qualità, e HYPE, che continua a consolidare la propria leadership sul mercato italiano delle fintech, possiamo dire che illimity sta ulteriormente e significativamente aumentando la propria capacità di dare vita a piattaforme tecnologiche, che saranno traino di ulteriore crescita e di creazione di valore per tutti gli stakeholder.Parallelamente, l’acquisizione di Arec rappresenta un passo importante nel rafforzamento del nostro posizionamento nella gestione di crediti UTP con particolare focus sul segmento dei large ticket corporate real estate, e ci mette in condizioni di cogliere le rilevanti opportunità di business che si presenteranno in futuro su questo mercato.Sono infine particolarmente felice dei nuovi rating ESG da parte di MSCI e Standard Ethics che confermano la bontà delle scelte effettuate fin dall’avvio delle attività della banca in tema di sostenibilità e rappresentano uno stimolo a fare ancora meglio”.

Per maggiori dettagli vedere il comunicato completo:

https://assets.ctfassets.net/0ei02du1nnrl/4QpUWvlIvDBvvLTRn1egqn/d3c2f33728b082db2ef3dae9638ca50b/illimityRisultati2Q221H22.pdf

Per ulteriori informazioni:

Investor RelationsSilvia Benzi: +39.349.7846537 - +44.7741.464948 - silvia.benzi@illimity.com

Wire Service Contact:InvestorWire (IW)Los Angeles, Californiawww.InvestorWire.comEditor@InvestorWire.com

__________1 Relativo al business originato da illimity, escludendo il portafoglio crediti della ex Banca Interprovinciale.2 CET1 ratio phased-in pro forma per tenere conto della revisione dell’art. 127 del Regolamento UE n. 575/2013 (“CRR”) relativa alla ponderazione dei crediti deteriorati unsecured, divenuta efficace a inizio luglio 2022 con un impatto stimato, sulla base della situazione patrimoniale al 30 giugno 2022 di circa 271 milioni di euro.3 Fonte: “The Italian NPE Market – Wind of Change” pubblicato a luglio 2022, dato riferito al 31 dicembre 2021.4 Calcolato come rapporto tra accantonamenti per perdite su crediti e valore di crediti netti verso la clientela organici al 30 giugno 2022 (2.031 milioni di euro) sui segmenti Factoring, Cross-over, Acquisition Finance, Turnaround, b-ilty e crediti acquistati nell’ambito di investimenti in portafogli di crediti distressed che hanno subito un passaggio di status contabile successivo al momento dell’acquisto o erogazione (esclusi i crediti acquistati come sofferenza), portafoglio crediti della ex Banca Interprovinciale e Senior Financing verso investitori non finanziari di crediti distressed.5 Net Promoter Score (“NPS”) di illimitybank.com pari a 43 nel secondo trimestre 2022 (con una media di sistema pari a 1).6 Considerando anche gli investimenti già siglati al 4 agosto 2022, la cui esecuzione è subordinata alla positiva conclusione dell’iter autorizzativo con la Vigilanza.