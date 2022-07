(Cagliari, 19/07/2022) - La società di Sergio Puddu, tra i più giovani CEO della Sardegna, ha organizzato una serata speciale per celebrare l’importante cambio di asset societario

Cagliari, 19/07/2022 - Grande successo per l’evento di celebrazione del cambio di asset societario per Sp Consulting, la società di consulenza fiscale di Sergio Puddu. Divenuta Spa, Sp Consulting, proprietaria del brand Fisco Solution, ha festeggiato l’importante traguardo con una serata alla quale hanno partecipato ospiti d’eccezione tra i quali Luca Silvestrone, Presidente di Confederimprese, Antonio Pirro, Agente Generale di Generali Assicurazioni, il Project Manager Mauro Nucci, il responsabile della società di comunicazione Sniper Umberto Goveani e i rappresentanti del mondo dello sport Pasquale Cossu, Presidente della società calcistica Sigma Cagliari e Gianfranco Multineddu, direttore sportivo italiano. L’occasione ha permesso un confronto sullo stato di salute del mondo imprenditoriale, sulle sfide della consulenza fiscale e sull’importanza della formazione per imprenditori e addetti ai lavori. Per Puddu un cambiamento nel solco del lavoro svolto, che guarda al futuro forte di una programmazione che ha portato Fisco Solution a diventare uno dei punti di riferimento per l’imprenditoria sarda e nazionale. “Siamo felici di condividere la gioia per un traguardo così importante con colleghi, clienti e amici che hanno creduto nella bontà dei nostri servizi fin da subito”, sottolinea il fondatore di Sp Consulting. “Fisco Solution si propone come partner del mondo dell’impresa per riuscire a risparmiare su quei costi nascosti, non dovuti, nella legalità degli strumenti messi a disposizione dallo Stato, in un quadro di pressione fiscale crescente e di difficoltà sempre presenti, dopo un periodo come quello pandemico e i venti di guerra ai quali assistiamo quotidianamente”. La conoscenza della materia, evidenzia Puddu, è di fondamentale importanza per operare in un mercato complesso e nei confronti della fiscalità. “Per questo motivo — spiega il fondatore di Fisco Solution — mettiamo a disposizione un team di professionalità a tutto campo, che possa rispondere alle esigenze degli imprenditori, arrivando ad un risparmio nella spesa in tasse che diventa valore aggiunto da sfruttare per la crescita delle società”.

