(Milano, 26 agosto 2022) - Milano, 26 agosto 2022 - Grazie a StampaeStampe.it è facile approfittare dei servizi di un e-commerce specializzato nella stampa digitale che, ricorrendo a macchinari all’avanguardia e alla preparazione del suo team, è in grado di far fronte a qualunque richiesta, con opzioni di personalizzazione e soluzioni su misura. Ciò trova conferma nella soddisfazione degli oltre 50mila clienti.

Alla base dello store digitale troviamo infatti una preparazione acquisita nel corso di 20 anni di attività. StampaeStampe è un centro di stampa digitale attivo dal 2002, i cui servizi sono disponibili sull’intero territorio nazionale ed europeo.

A disposizione del cliente c’è un supporto puntuale che va dalla consulenza pre-stampa al prodotto finito chiavi-in-mano. Una sintesi tra risorse tecnologiche moderne e personale qualificato permette di dare forma a prodotti caratterizzati da assoluta qualità e personalizzazione, nel rispetto delle tempistiche di consegna più adatte alle esigenze del cliente.

L’intera produzione prevede infatti stampa in HD e la possibilità di scegliere tra diverse opzioni per quello che riguarda i tempi di spedizione: selezionando la data più lontana viene proposto il miglior prezzo. Un’occasione di risparmio che si aggiunge alle diverse promozioni che scandiscono il calendario dell’e-commerce.

All’interno dell’offerta figurano, tra gli altri, striscioni pubblicitari, roll-up, adesivi personalizzati, bandiere pubblicitarie, stampe su pannelli rigidi, totem pubblicitari, stampe personalizzate per abbigliamento ed espositori pubblicitari per fiere. A questi vanno ad aggiungersi prodotti di stampa su piccolo formato, tra cui biglietti da visita, brochure, volantini pubblicitari, nonché cartelline personalizzate e calendari.

Si può quindi dare forma a comunicazioni e pubblicità per ambienti interni ed esterni, potendo approfittare di un’ampia gamma di materiali (inclusa stampa su forex) contraddistinti da una eccezionale qualità di stampa e da prezzi estremamente vantaggiosi. Il supporto clienti è multicanale e puntuale, accessibile via telefono, chat, email, social network.

Uno dei riscontri più rilevanti è costituito dalle recensioni dei clienti certificate da Feedaty, che in relazione agli oltre 4.400 feedback attesta una valutazione media di 4,8/5.

Per le tue stampe digitali online professionali scegli chi è in grado di assicurarti consulenza a 360° e qualità HD, approfitta di StampaeStampe.it.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency