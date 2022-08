(Adnkronos) - Roma, 12/08/2022 - Negli ultimi anni il mondo delle scommesse online ha fatto uno step in avanti e, con l’apporto della tecnologia, ha intrapreso una rivoluzione che ha cambiato in maniera definitiva questo settore. Oggi il dato statistico nel betting è assolutamente centrale, si parte da questo per arrivare ad analisi e consigli che potremmo definire “scientifici”.

Di conseguenza anche l’approccio alle scommesse è cambiato adeguandosi ai nostri tempi fatti di decisioni data-driven. Il futuro infatti sembra andare nella direzione di un binomio vincente: dati e previsioni sportive. Ed è qui che entra in azione Scommesse.org, un portale innovativo che ha deciso di mettere in pratica questo connubio vincente, ma andiamo piú nel dettaglio.

Scommesse.org è un progetto nato da un crescente trend che vede il dato statistico sempre più al centro del mondo del betting. In ogni pronostico del sito l’utente potrà trovare motivazioni confortate da dati e statistiche non sempre evidenti all’occhio dello scommettitore. Consiglio che supera il classico1X2 ma sfrutta l’ampio e sempre in evoluzione palinsesto degli operatori per analizzare scommesse emergenti come possesso palla, calci d’angolo o le sanzioni dei singoli giocatori.

Oltre a pronostici e dritte la chiave di lettura basata sui dati di Scommesse.org sarà utilizzata per ogni aspetto delle scommesse online. Attraverso l’analisi e la comparazione dei palinsesti scommesse l’utente avrà a disposizione sempre informazioni aggiornate sulla comparazione quote degli eventi e sugli operatori recensiti attraverso dei criteri di valutazione quantitativi e qualitativi.

L’obiettivo di Scommesse.org è coniugare la scientificità del dato oggettivo all’eleganza della grafica. La creazione di infografiche ad hoc metteranno al centro il dato statistico che, a sua volta, verrà sviscerato nel profondo ed analizzato nei suoi dettagli. L’utente troverà dunque statistiche ed informazioni a supporto del consiglio: dal materiale grezzo dei dati fino ad una preciso pronostico basato sull’elaborazione dei numeri.

Ma a cosa serve un’infografica? La sua funzione principale è quella di presentare le statistiche, analizzate dettagliatamente, in maniera veloce e impattante grazie all’ausilio di un’immagine. È ovviamente importante inserire esclusivamente i dati significativi che possano giustificare in maniera esaustiva quello che è il consiglio dato all’utente.

Per avere un’idea precisa possiamo prendere ad esempio una di quelle create dalla redazione di Scommesse.org sul vincente Mondiali 2022. A tal proposito è interessante andare ad analizzare alcuni dati che ci hanno portato ad indicare il Brasile come vincitore del prossimo Mondiale in Qatar, che inizierà nel prossimo novembre e sarà la prima edizione invernale della storia.

Nell’immagine qui sotto alcune statistiche davvero interessanti come il fatto che l’80% delle Coppe del Mondo della Selecao sono arrivate fuori dall’America ma anche che i Verdeoro hanno vinto l’unica edizione precedente giocata in Asia, Corea e Giappone 2002 prima appunto della prossima che prenderà il via a Novembre in Qatar. Altra curiosità che gioca a favore dei brasiliani: come nel 2002, anche l’edizione 2022 vedrà protagonista il Senegal nella partita inaugurale. All’epoca la nazionale africana batté nientemeno che i campioni del mondo in carica della Francia.

Proprio questo lavoro di attenta analisi dei dati può portare a delle conclusioni che possono essere diverse da quelle pensate dagli operatori e possono farci aumentare le chance di successo finale. La fusione di questi due elementi si conclude con dati statistici ricercati e di qualità raffigurati da una grafica accattivante.

