(Adnkronos) - Milano, 8 agosto 2022. Stufe a Pellet Italia è il produttore specializzato nel campo del riscaldamento che rende immediatamente accessibile la sua proposta, espressione del Made in Italy, su www.stufeapelletitalia.com e sullo store su Amazon. Stufe ad aria, idro e caldaie idro concepite per garantire un risparmio ecologico che coincide con un riscaldamento omogeneo.

Il ruolo di leadership di settore Stufe a Pellet Italia lo ha conquistato grazie alle prerogative di una proposta corredata, integralmente, dalle quattro stelle della Certificazione ambientale (DM 186/2017).

L’impegno sul piano della qualità è il risultato di competenze e del know-how di tecnici conesperienza decennale e internazionale. Sono infatti adottate tecnologie innovative, coniugate con materie prime, precisione nelle lavorazioni e massima attenzione sul piano del design.

Il risparmio ecologico fornito al cliente si lega alla comodità di un riscaldamento omogeneo, reso possibile da un processo realizzativo, dall’ideazione all’assemblaggio, che avviene esclusivamente nel nostro Paese. L’azienda si trova a Pianiga (Venezia). Le spedizioni sono gratuite in tutta Italia: le stufe sono pronte per la consegna in appena 4-5 giorni lavorativi.

E per quello che riguarda il pagamento? A disposizione del cliente ci sono tante opzioni sicure, dal bonifico bancario a Google Pay, passando per le carte di credito. In particolare, grazie alla collaborazione con Soisy, l’acquisto può realizzarsi con una formula rateale. La richiesta di rateizzazione avviene completamente online, in pochi minuti: tutte le spese sono incluse nella rata mensile, senza costi nascosti.

Le qualità dell’esperienza d’acquisto vengono attestate dalle oltre 1.200 recensioni certificate daTrustpilot. Sono 16 i modelli di stufe in catalogo, scelti da più di 65.000 clienti.

Per il prossimo inverno approfitta dell’innovazione di un risparmio ecologico in grado di riscaldare l’intera abitazione, visita www.stufeapelletitalia.com o lo store presente su Amazon.

