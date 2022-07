(Adnkronos) - QVC Beyond–La seconda stagione

Si parte da agosto, con ospiti che racconteranno la propria storia fatta di sfide vincenti ai dogmi sociali. Alla conduzione confermata Regina Baresi, ex-calciatrice, oggi impegnata sui temi della gender equality

25 luglio 2022. Dopo il successo della prima edizione, dal 1° agosto torna QVC Beyond, innovativo format di informazione che raccoglie una ricca serie di contenuti video per celebrare storie di empowerment e resilienza.

Il format

Ogni giorno sarà trasmessa una serie di video pillole della durata di 2 minuti, una ogni ora nei break fra uno show e l’altro, strutturate come interviste a persone che hanno superato con successo i limiti della società, e talvolta anche quelli individuali, tanto da diventare esempi ai quali ispirarsi.

Dopo che nella prima stagione il focus era stato dedicato al mondo dello sport, questa volta l’orizzonte si amplia ad altri ambiti andando a raccontare esperienze di donne e uomini che hanno abbattuto gli stereotipi fortemente radicati nella nostra cultura, affermando la propria identità.

Perché l’identità è l'insieme delle caratteristiche che ci rendono ciò che siamo, che ci rendono unici e inconfondibili. Il riconoscimento della sua ricchezza e distintività è il motore che può spingerci verso l’inclusione.

QVC Beyond sarà on-air sul canale televisivo (ddt 32, 475 SKY www.qvc.it).

(per maggiori info https://www.qvc.it/beyond )

I temi e gli ospiti

Tra i temi che saranno trattati nel corso di questa seconda stagione (72 puntate con 12 ospiti in tutto), figurano: attivismo e uguaglianza di genere; il concetto di leadership; maternità; successo e sostenibilità; diversità e inclusione; individualità e community, maturità e vecchiaia e molti altri…

Tra gli ospiti attesi c’è Eleonora Rocca, fondatrice e amministratore delegato di WomenX Impatto, il primo grande evento internazionale dedicato alla dirigenza femminile, nonché fondatrice dei Digital Innovation Days, uno degli eventi più importanti d’Italia negli ambiti del marketing digitale, dei social media e dell’innovazione. Non solo donne: c’è anche CarloFazzari, che ha lasciato il rugby dopo un brutto infortunio e si è lanciato nell’imprenditoria, aprendo un poliambulatorio medico a Brescia. Dal 2016 organizza nella struttura una giornata di visite gratuite per gli uomini: lo scorso si è sottoposto anche lui, facendo una scoperta che gli ha salvato la vita. Di grande rilievo è l’esperienza di Sara Compagni, personal trainer che, in pieno Covid, ha portato il fitness su Instagram. Sara ha iniziato la sua avventura col corpo umano attraverso la danza, fino a quando un infortunio l’ha costretta a un lungo tour tra centri riabilitativi, piscine e palestre. Sara insegna come accettare i propri limiti fisici, ma anche come superarli tramite esercizi quotidiani, programmi personalizzati e un corretto stile di vita. Ma sono molti altri gli ospiti attesi che saranno svelati di volta in volta.

La conduttrice

Alla conduzione confermata Regina Baresi, che non è solo figlia di Beppe Baresi e nipote di Franco Baresi, capitani e leggende rispettivamente di Inter e Milan. Classe 1991, ex Numero 9 e capitana dell’Inter, Regina è un simbolo dell’emancipazione del movimento calcistico femminile. Lo scorso anno ha dato l’addio all’attività agonistica per farsi promotrice della gender equality. Protagonista di format editoriali multicanale (podcast/video, tv, radio) e host di numerosi eventi, Regina sta consolidando sempre più la sua esperienza di speaker con particolare focus su sport, cultura imprenditoriale ed emancipazione femminile.

QVC Beyond è realizzato - anche quest'anno - in collaborazione con We Are Female Athletes, agenzia creativa e di talent management fortemente legata all’imprenditoria femminile e ai valori di gender equality. WAFA (We Are Female Athletes) si è occupata dell’ideazione e dello sviluppo creativo del format, oltre che della ricerca e del coinvolgimento degli ospiti.

Su QVC

QVC è leader mondiale nel video commerce (vCommerce), attraverso i canali TV, siti di e-commerce, streaming digitale e piattaforme social. QVC condivide con i propri clienti storie ed insight in maniera vivace e coinvolgente. QVC ha un’offerta in continua evoluzione di brand noti e nuovi prodotti delle categorie casa, moda, beauty, elettronica e gioielli e crea relazioni autentiche con i propri clienti attraverso esperti di prodotto, storie coinvolgenti e un servizio clienti di qualità.

Con sede a West Chester, Pa. e fondata nel 1986, QVC è presente negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Giappone e Italia. In tutto il mondo, QVC raggiunge più di 200 milioni di abitazioni con i suoi 12 canali TV e altri milioni di abitazioni attraverso molteplici servizi di streaming, siti web, mobile App e pagine social.

QVC è parte di Qurate Retail, Inc. (NASDAQ: QRTEA, QRTEB, QRTEP) insieme a HSN®, Zulily® e i Cornerstone Brands oltre a partecipazioni di minoranza e investimenti in energia green. Qurate Retail Group propone un modo più sostenibile di fare shopping ed è numero uno nel video commerce (vCommerce).

QVC è presente in Italia dal 2010. La sede italiana è situata a Brugherio (MB) in un edificio all’avanguardia dal punto di vista della sostenibilità ambientale, che ospita al suo interno anche il contact center e studi di registrazione all’avanguardia.

Shop with Joy shop with QVC

Canale 32 digitale terrestre e tivùsat , canale 132 tivùsat HD, canale 475 Sky e Sky HD, www.qvc.it, App likeQ

Ufficio Stampa QVC Italia:

PR&PRESS AD MIRABILIA:

Tel. 024382191

qvc@admirabilia.it