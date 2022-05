La più ampia gamma di sistemi certificati NVIDIA sfrutterà le capacità di comunicazione ad alta velocità integrate nel superchip NVIDIA Grace CPU

SAN JOSÉ, Calif., 25 maggio 2022 /PRNewswire/ -- COMPUTEX 2022 Virtual - - Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), leader globale nel campo dell'enterprise computing, dello storage, del networking e della tecnologia di green computing, implementerà il superchip NVIDIA Grace CPU in un'ampia gamma di server ottimizzati per l'intelligenza artificiale, l'HPC, l'analisi dei dati, i gemelli digitali e applicazioni ad alta intensità di calcolo. Dato che le tecnologie di intelligenza artificiale (AI) trascendono diversi settori, i server Supermicro utilizzeranno il superchip NVIDIA Grace CPU per consentire a una più ampia gamma di sviluppatori e amministratori IT di sfruttare questa nuova tecnologia. I server Supermicro saranno ottimizzati per l'efficienza energetica, riducendo i costi operativi; questo diventerà la norma per tutti i data center. Inoltre, con una larghezza di banda di memoria fino a 1 TB/secondo, le applicazioni non saranno limitate dalla velocità di comunicazione. Inizialmente, sarà disponibile un numero limitato di server, a partire da un portafoglio 2U a 2 nodi, seguito dall'espansione della linea di prodotti.

"Supermicro sta sviluppando nuove piattaforme di server che incorporano il superchip NVIDIA Grace CPU" ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "Sfruttando le nostre innovative Building Block Solutions®, abbiamo intenzione di offrire un'ampia gamma di server ottimizzati per carichi di lavoro specifici. Basato sul nostro DNA di green computing, Supermicro offre i server ad alta efficienza energetica più avanzati disponibili per soddisfare gli esigenti requisiti dei data center. I nostri nuovi sistemi, i primi ad essere immessi in commercio, sono in grado di affrontare i mercati in rapida espansione di intelligenza artificiale, HPC e analisi dati".

"NVIDIA ha lavorato con Supermicro per portare rapidamente sul mercato prodotti innovativi" ha dichiarato Paresh Kharya, Senior Director of Accelerated Computing presso NVIDIA. "Il lancio dei server Supermicro con i superchip NVIDIA Grace CPU ottimizzerà un'ampia gamma di carichi di lavoro per soddisfare le esigenze dei moderni data center".

Le soluzioni IT complete di Supermicro sono progettate per offrire ai clienti un'esperienza unica per le loro esigenze informatiche. Supermicro testa e integra combinazioni di hardware e software che garantiscono che i progetti a livello di server o di rack soddisfino le esigenze attuali e future dei professionisti IT. Nell'ambito di questa prassi costante, Supermicro integrerà il superchip NVIDIA Grace CPU in soluzioni ottimizzate per carichi di lavoro di HPC, AI e analisi dei dati. In particolare, il superchip NVIDIA Grace CPU si interfaccia con il più recente protocollo PCIe Gen5 consentendo una connettività ottimale di 400 Gb/s con la piattaforma NVIDIA Quantum-2 InfiniBand o NVIDIA Spectrum Ethernet, incluse le schede di interfaccia di rete intelligente NVIDIA ConnectX®-7 e le DPU NVIDIA BlueField-3, consentendo carichi di lavoro HPC e AI sicuri e accelerati.

Supermicro collabora da molti anni con NVIDIA, fornendo gli acceleratori di grafica, HPC e intelligenza artificiale più avanzati a una vasta gamma di utenti. Con il nuovo superchip NVIDIA Grace CPU, l'intero stack di software NVIDIA, incluso NVIDIA AI Enterprise, funzionerà perfettamente sui prossimi server Supermicro. Supermicro continuerà inoltre a supportare NVIDIA Omniverse Enterprise, contribuendo ad accelerare la collaborazione nel design 3D e la simulazione dei mondi virtuali industriali e dei gemelli digitali.

Per ulteriori informazioni sui nuovi sistemi Supermicro certificati da NVIDIA, visitare il sito web www.supermicro.com/ampere.

