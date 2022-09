SAN FRANCISCO, 5 settembre 2022 /PRNewswire/ -- Tenorshare, premiata azienda internazionale di software, ha lanciato l'evento "Win iPhone 14 by Charging" che si terrà dal 24 agosto al 15 settembre 2022. In questo evento, i partecipanti possono completare alcune semplici attività per avere la possibilità di vincere un iPhone 14. Inoltre, possono ricevere altri premi tra cui buoni regalo Amazon, un codice sconto del 20% e una licenza Phone Mirror gratuita di 1 mese.

"Tenorshare sta lavorando con l'obiettivo non solo di offrire soluzioni software all'avanguardia, ma anche di sviluppare un legame speciale con i propri clienti. Ecco perché l'azienda organizza eventi diversi per interagire maggiormente con gli utenti. L'evento "Win iPhone 14 by Charging" è l'ultimo organizzato da Tenorshare durante il quale gli utenti hanno il 100% di possibilità di vincere un iPhone 14 o altri premi di valore" ha dichiarato il CEO di Tenorshare durante la presentazione della nuova funzionalità.

Come partecipare

Per partecipare all'evento, visitare la pagina Tenorshare iPhone 14 Giveaway. Si visualizzerà un grande pulsante "Charge Now" (Carica ora). Alla pressione del pulsante, il telefono visualizzato sullo schermo si caricherà di una determinata percentuale, ad esempio il 50%. A seguire si visualizzerà un elenco di attività a scelta da completare. Ogni attività mostra la percentuale di batteria che sarà aggiunta una volta completata. Quindi, via via che le attività vengono completate, la percentuale della batteria del telefono aumenta. Quando il telefono avrà raggiunto il 100% di carica, sarà possibile vincere un iPhone 14 o altri premi.

Premi dell'evento

Regole dell'evento

I vincitori dell'iPhone 14 e dei buoni regalo Amazon saranno sorteggiati tra le persone che condividono la pagina del giveaway per iPhone 14 su FaceBook o Twitter con gli hashtag #TenorshareIphone14, #TenorshareGiveaway e #iPhone14Giveaway. Il post condiviso dovrà essere pubblico durante l'evento.

L'iPhone 14 e i buoni regalo Amazon saranno consegnati ai vincitori dopo la conclusione dell'evento. I vincitori di un codice sconto del 20% o di una licenza Phone Mirror gratuita di 1 mese riceveranno invece subito il premio.

Informazioni su Tenorshare

Tenorshare è una premiata e stimata azienda di software che ha sviluppato numerosi prodotti software di altissimo livello incentrati sulle piattaforme Android, iOS, Windows e Mac. Le principali soluzioni software di Tenorshare includono recupero dati, trasferimento dati, riparazione di sistemi, recupero password, ecc. Con livelli di qualità eccellenti, oggi Tenorshare offre prodotti e servizi affidabili utilizzati da 10 milioni di utenti in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni: https://www.tenorshare.com/it/

Facebook: https://www.facebook.com/Tenorshare-Italian-100333802600939

Twitter: https://twitter.com/a_biancchi

YouTube: https://www.youtube.com/c/TenorshareItalian

CONTATTO: Alessia Lin, linxiaowen@tenorshare.cn

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1889911/1.jpg