(Treviso 26 ottobre 2022) - Nel 2023 festeggia il mezzo secolo di storia l’azienda di Arcade, in provincia di Treviso specializzata nell'esecuzione e manutenzione di grandi impianti termoidraulici industriali e di quelli civili

Tutto è cominciato dai fratelli Florindo e Silvano Cecconato che nel 1973 avviarono un’impresa che si occupava di impianti termoidraulici civili e piccola carpenteria. Oggi, a distanza di 50 anni, la Termoidraulica F.lli Cecconato è portata avanti dai loro figli Mirco, Gianni, Andrea e Katia, conta 36 persone ed è specializzata nell'esecuzione e manutenzione soprattutto di grandi impianti termoidraulici industriali, oltre che di quelli civili. “Alla vigilia del mezzo secolo di storia – afferma Andrea Cecconato, responsabile commerciale - è tempo di bilanci ma soprattutto di guardare avanti ai numerosi progetti che stiamo realizzando. Purtroppo mio papà, Florindo, è mancato nel mese di marzo e non sarà qui con noi per festeggiare l’importante traguardo ma è sempre nel cuore di tutti: la nostra è sempre stata un’azienda caratterizzata da grande passione, trasmessa da una generazione all’altra, da flessibilità verso le esigenze dei clienti, ricerca delle soluzioni migliori e capacità di innovarsi”.

Sono molteplici i settori in cui opera Termoidraulica F.lli Cecconato, dall’impiantistica industriale, civile e settore enologico, curando ogni aspetto della lavorazione, dal progetto all’esecuzione del lavoro, fino al collaudo finale e alla manutenzione ordinaria e straordinaria. “In questo campo – continua Andrea Cecconato – stiamo cercando di innovare, costruendo alcune parti di impianti già preassemblati che possono essere poi montati direttamente dal cliente con risparmio di costi e di tempi”. Per quanto riguarda gli impianti idro termo sanitari civili il grande impegno, oltre a quello di cercare i materiali migliori e seguire il cliente in ogni fase, è quello di privilegiare lavorazioni ecosostenibili che favoriscano un minor impatto ambientale attraverso il risparmio energetico.

Una riduzione degli sprechi ed una maggiore digitalizzazione sono gli obiettivi principali per il futuro prossimo della Termoidraulica F.lli Cecconato, che punta ad avere una struttura più snella, senza sprechi di materiale e di tempi per venire incontro alle esigenze dei clienti in modo ancora più rapido ed efficiente. In questa direzione va anche l’ampliamento della sede con la costruzione di una nuova area.

Lo sguardo dell’azienda è anche sempre più rivolto verso l’estero con ulteriori progetti di internazionalizzazione.

Per informazioni https://www.termoidraulicaimpianticecconato.com/

Nella foto la famiglia Cecconato: è presente anche uno dei fondatori, Florindo, mancato lo scorso marzo

