(Milano, 3/8/22) - Milano, 3 agosto 2022 – Uno stile di vita, più che una web agency, che unisce creatività e autenticità, per dare origine a una narrazione capace di valorizzare l'identità delle aziende. È questo il ritratto di The Meraviglia, la realtà per il branding online che fa dello storytelling il filo conduttore delle sue digital strategy.

Non a caso, The Meraviglia cura da sempre l'immagine di alcuni dei luxury brand più importanti del settore dell'alta moda, offrendo un percorso fatto di osservazione, ricerca, condivisione e comunicazione.

Creatività, innovazione e passione: il racconto di The Meraviglia

Nel dettaglio, The Meraviglia nasce dall'esperienza della sua fondatrice, Arianna Pietrostefani, editor di Vogue Italia e coordinatrice di progetti editoriali di Edizioni Condé Nast Italia.

Un percorso che definisce fortemente l'identità dell'agenzia, oggi vocata alla comunicazione del brand attraverso un racconto che tenga conto della sua storia, dei suoi valori e di quella creatività che contraddistingue il mondo dell'haute couture.

Il tutto, attraverso una narrazione sartoriale, dal sapore piacevolmente glamour, che si sviluppa tramite attività di branding, di copywriting, di digital strategy, di social media management di viaggi ed event planning: una narrazione che unisce ricerca, passione, curiosità e scoperta, in un approccio fortemente basato sull'osservazione dei nuovi trend, ma soprattutto sulla capacità di anticipare quelli futuri.

Nascono così campagne marketing di brand experience altamente innovative: veri e propri gioielli di comunicazione capaci di dialogare con l'utenza attraverso i sensi. Lo scopo è quello di offrire una strategia capace di suscitare emozioni, offrendo un’esperienza suggestiva che possa contribuire allo sviluppo di una relazione duratura tra customer e brand.

The Meraviglia nel branding

Il racconto di The Meraviglia parte da un'attenta operazione di copywriting: in questa fase, parole, suoni e immagini si fondono con esperienze presenti e vissute, per dare vita a una visione creativa in grado di raccontare la maison in tutta la sua autenticità.

Quella di The Meraviglia è infatti una comunicazione persuasiva, finalizzata a dare un senso più profondo alle cose, ma soprattutto immersa in quell'atmosfera che fa leva su stupore, autenticità e sulle emozioni che distinguono il brand. Il risultato è uno storytelling vivo e ricco di messaggi, che aiuta a venderel'idea alla base del prodotto e a creare una connessione privilegiata con il pubblico di destinazione.

The Meraviglia è una visione, un progetto strutturato che grazie alla consulenza e ad una direzione artistica forte riesce a governare e presiedere ogni dettaglio della storia e della sua realizzazione, “si tratta di racconti, momenti che creano ricordi e perché no condizionano ed esaltano sentimenti spontanei”, come descrive Francesco Zerella, Art director delle produzioni firmate The Meraviglia.

Naturalmente, la comunicazione è parte integrante di un processo di digitalizzazione, che si consolida anche in un'attività di branding online. Lo scopo è quello di valorizzare ogni possibile canale di dialogo attraverso le migliori tecnologie presenti sul mercato, per far sì che l'identità del marchio e i suoi valori possano diventare parte di una strategia finalizzata a generare engagement.

In questo contesto, ad avere un ruolo fondamentale sono soprattutto i social media, protagonisti imprescindibili di un racconto che offre visibilità tramite contenuti vocati all'intrattenimento.

Fare spazio a una narrazione che coinvolga le community in rete permette di avvalersi di quel particolare linguaggio creativo oggi indispensabile per dialogare in modo più autentico con il target di destinazione.

È per questo che The Meraviglia si avvale di una forma di comunicazione tailor made, che tiene conto degli obiettivi del brand per selezionare la piattaforma social più adatta, il tipo di interazione con l'utenza, il tono di voce, ma soprattutto il genere di contenuti da condividere con il pubblico.

The Meraviglia: dagli eventi alle esperienze di viaggio

The Meraviglia ricalca la stessa passione per lo storytelling firmando la pianificazione di eventi immersivi organizzati in ogni minimo dettaglio.

Anche in questo caso si parte da una narrazione che coinvolge i sensi, in particolare quelli olfattivi, stimolati dalla ricerca di fiori ed essenze locali, e quelli visivi, con la scelta di colori pantone e di tendenza.

Ma a essere immersivi sono anche le esperienze di viaggio di The Meraviglia, che permettono di conoscere nuove realtà, in un itinerario che è per prima cosa riscoperta di se stessi, in un'esperienza emozionale unica, appassionante e affascinante.

Sito web: https://themeraviglia.com/

Comunicato a cura di: TiLinko – IMG Solutions srl per Instilla