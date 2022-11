(Cosenza 2 novembre 2022) - Gli estratti di CBD provengono da varietà di cannabis iscritte al registro comunitario europeo e ammesse alle coltivazioni a uso tecnico

Negli ultimi anni, un numero crescente di persone si sta avvicinando al CBD, il cannabinoide estratto dalla Cannabis sativa L, dagli importanti risultati terapeutici che, a differenza del THC, non provoca alterazioni psicofisiche, anzi, al contrario sempre più studi stanno confermando l'efficacia del CBD nel trattamento di diversi problemi di salute sia nell’uomo che negli animali domestici. Come negli esseri umani, infatti, il motivo dei benefici del CBD in medicina veterinaria è dovuto alla presenza del sistema endocannabinoide.

“Il mondo scientifico sta facendo chiarezza nei confronti della sostanza che, grazie ai suoi numerosi principi attivi, si sta dimostrando efficace nel trattamento di un vasto spettro di patologie”, afferma Francesco Alvaro, titolare dell’azienda The Traditional CBD. “Dopo mesi di dibattiti e analisi sugli effetti dei cannabinoidi, il parere dell’OMS è finalmente arrivato, decretando che il cannabidiolo (CBD), composto non psicoattivo della marijuana medica, non comporta rischi di dipendenza e non causa cambiamenti del comportamento. I governi stanno approvando regole sempre più inclusive, per permettere ai malati di accedere alle cure, sicure ed efficaci, a base di cannabis terapeutica. Anche se il CBD è stato eliminato dagli elenchi delle sostanze che creano dipendenza, le normative italiane, purtroppo, sono ancora molto confuse al riguardo”.

The Traditional CBD è un’azienda calabrese, sita a Crosia in provincia di Cosenza, che segue le colture di cannabis sativa L, passo dopo passo, per restituire un prodotto 100% naturale. Con esperienza, rispetto della terra e dei suoi tempi, coltiva le proprie piante artigianalmente, a mano e senza l’utilizzo di macchinari e pesticidi, esaltandone il gusto e mantenendone intatte le proprietà terapeutiche.

“Tengo a sottolineare che la materia vegetale utilizzata per produrre gli estratti di CBD appartiene alle varietà di cannabis iscritte al registro comunitario europeo e ammesse alle coltivazioni per uso tecnico. Questi estratti, da cui viene rimosso il THC, vengono poi monitorati per valutarne sia gli aspetti qualitativi e quantitativi che le loro caratteristiche microbiologiche”, spiega Alvaro. “La sostanza incriminata è il tetraidrocannabinolo (THC) che attacca le cellule nervose e produce effetti allucinogeni e psicoattivi, ecco perché la canapa viene considerata una ‘droga’. Il cannabidiolo (CBD), invece, agendo sul sistema immunitario, produce azioni benefiche, non alterando le funzioni cerebrali, tanto che l’uso medico del CBD ha portato notevoli risultati nella cura dell’ansia, delle infiammazioni, degli spasmi, riducendo i dolori acuti e quelli cronici, ad esempio da chemio. Il CBD, tra l’altro, sta mostrando effetti interessanti nella cura di malattie quali Parkinson e Alzheimer”.

The Traditional CBD è un progetto che nasce dall’amore per la propria terra e dalla volontà di riscoprire il legame con un’antica tradizione agricola, per esaltare i benefici del cannabidiolo. La mission è quella recuperare la propria cultura e le tecniche tradizionali rivisitandole alla luce delle conoscenze scientifiche, per offrire prodotti unici, coltivati in un paesaggio ricco ed eterogeneo, unendo la ricerca scientifica all’innovazione tecnologica per il benessere delle persone e degli animali.

“Crediamo fortemente nel valore del benessere di ogni forma di vita - conclude Alvaro - l’idea che ci ha sempre sostenuti è, infatti, quella di sviluppare una coltivazione attenta all’ambiente per favorire la biodiversità. Il forte desiderio di restituire al cannabidiolo il valore che merita, ci ha spinto a condividere con i nostri clienti i valori di qualità, sostenibilità ed efficacia del CBD per garantire un’esperienza consapevole e responsabile”.

