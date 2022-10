(Catania 31/10/2022) - Catania 31/10/2022 - L’università online rappresenta oggi un metodo di studio efficace e innovativo, che consente di laurearsi senza difficoltà anche a chi abbia impegni di lavoro o di famiglia, grazie alla possibilità di seguire i corsi totalmente online e di presentarsi di persona solo in occasione degli esami.

Il maggior vantaggio per un’università telematica è sicuramente la libertà nel gestire il proprio percorso di studi, tuttavia anche l’aspetto economico è da considerare, iniziando dalle spese di iscrizione, che sono molto più basse rispetto ad un normale ateneo.

I corsi dell’Università telematica ECP Pegaso Vantaggio Academy offrono una vastissima scelta formativa, dalle lauree brevi, alle lauree magistrali, ai corsi di specializzazione, ai master, da frequentare utilizzando la piattaforma digitale di UniPegaso e sostenendo gli esami presso una delle oltre 90 sedi distribuite in tutta Italia.

Si tratta indubbiamente di un’eccellente opportunità per ottenere il titolo desiderato, pianificando gli studi a piacere, risparmiando tempo e riducendo le spese.

Perché scegliere di laurearsi con UniPegaso online

Studiare con UniPegaso è un’esperienza nuova ed entusiasmante anche per chi abbia già frequentato altre università. È possibile iscriversi sempre, senza esami di ammissione né numero chiuso, chiunque può studiare online in qualsiasi momento e luogo, usufruendo di una docenza di elevata qualità e del miglior livello di formazione universitaria online di tutta Italia.

L’immatricolazione avviene online, una volta terminata la procedura di iscrizione i dati di accesso alla piattaforma di e-learning e i documenti personali vengono inviati per email. In caso di dubbi, è possibile anche ricorrere all’assistenza telefonica o contattare i tutor tramite posta elettronica, è inoltre disponibile un servizio di orientamento gratuito per aiutare ogni studente a scegliere il corso più adatto a quelli che sono i propri obiettivi e le proprie attitudini personali.

Una volta ricevute le credenziali di accesso alla piattaforma di e-learning, è possibile seguire le lezioni organizzandosi secondo la proprie disponibilità di tempo e studiare ovunque vi sia la possibilità di disporre di una connessione web, utilizzando eventualmente anche l’applicazione mobile.

Possibilità di ottenere riduzioni e agevolazioni sui costi

I vantaggi dell’Università telematica UniPegaso, come abbiamo detto, sono anche economici. Infatti, prima di tutto l’iscrizione è molto meno costosa di un’università tradizionale, inoltre in parecchie situazioni è possibile ottenere riduzioni e agevolazioni anche sulla retta.

Ad esempio, i giovani fino ai 20 anni pagano circa la metà del costo effettivo, una riduzione che può essere comunque ottenuta indipendentemente dall’età nel caso in cui lo studente eviti di chiedere la convalida degli esami sostenuti presso altri atenei.

Esistono inoltre agevolazioni specifiche per diverse categorie di studenti, ad esempio per chi lavora nelle Forze Armate, nella Polizia e nelle Camere di Commercio, per le donne in gravidanza e per i disabili. L’intento di UniPegaso è infatti, prima di tutto, quello di consentire a tutti di realizzare il proprio sogno e di laurearsi nella facoltà preferita, indipendentemente da eventuali problemi personali, dalla famiglia e dal lavoro.

Il video che segue consente di avere una panoramica completa riguardo ai corsi di laurea UniPegaso e alle opportunità che l’università telematica è in grado di offrire:

https://www.youtube.com/watch?v=9znd8nRDPMs&t=9s

Un’ampia scelta formativa adatta a soddisfare ogni preferenza

Gli studenti che scelgono UniPegaso hanno a disposizione un’ampia proposta formativa con oltre trenta corsi di laurea, corsi di specializzazione e master, oltre alla possibilità di sostenere singoli esami.

Ogni studente può contare su un’assistenza continua e personalizzata, oltre, come abbiamo detto, alla possibilità di usufruire di un servizio di orientamento per la scelta del percorso formativo più adatto, in base alle attitudini e alle preferenze.

Un corso di laurea presso un’università telematica è la soluzione migliore per poter disporre del proprio tempo senza alcun vincolo e senza doversi recare presso un ateneo per seguire le lezioni: la piattaforma di e-learning è sempre a disposizione e consente di organizzare la propria giornata in tutta tranquillità e libertà.

Si tratta quindi di un’opportunità interessante per chiunque desideri proseguire negli studi nonostante gli impegni personali o professionali, o per chi abbia intenzione di riprenderli dopo una pausa dovuta a motivi di famiglia.

Grazie alla piattaforma di e-learning, sempre attiva, anche chi ha un bimbo piccolo o un lavoro particolarmente impegnativo può studiare senza difficoltà e raggiungere il proprio obiettivo: un corso di laurea magistrale o triennale, ma anche un master o un corso di alta formazione specifico.

Crediti formativi per chi desidera insegnare per professione

Con UniPegaso è possibile anche ottenere i crediti formativi per svolgere la professione di insegnante nelle scuole medie e superiori. Come è noto, oggi per insegnare non basta avere conseguito un titolo di studio, ma è necessario disporre di 24 specifici crediti formativi universitari in quelli che sono i contesti tipici del settore: pedagogia, psicologia e didattica.

Grazie ai percorsi formativi proposti dall’Università telematica UniPegaso, gli studenti possono scegliere la soluzione per raggiungere la dotazione di crediti ideale al fine di partecipare ai concorsi pubblici per l’insegnamento.

Contatti

Pegaso Università

Numero Verde: 800 27 00 23

Email: ecp.vantaggio@unipegaso.it