La collaborazione tra utu e Etihad Guest consentirà aiviaggiatori che intendono scoprire il mondo di poter ottenere di più dai loro viaggi grazie a vantaggi e sconti fiscali maggiorati.

SINGAPORE, 22 settembre 2022 /PRNewswire/ -- La società tecnologica di viaggi utu (utu Pte Ltd) con sede a Singapore ha annunciato che Etihad Guest, il programma frequent flyer della compagnia aerea nazionale Etihad Airways degli EAU, consentirà ora ai membri di Etihad Guest di fare acquisti tax-free a livello globale con la Tax-Free Card di utu.

Kim Hardaker, Vice President Loyalty & Partnerships di Etihad, ha dichiarato: "Con quasi 8 milioni di soci a livello mondiale, stiamo innovando e ampliando costantemente la nostra rete di partner globali per offrire premi ancora maggiori ai soci di Etihad Guest. Oggi siamo lieti di collaborare con utu per consentire ai nostri soci di guadagnare miglia e trarre vantaggio dalle capacità di rimborso fiscale di utu".

Nell'ambito della collaborazione, i soci di Etihad Guest possono ora utilizzare la carta utu Tax-Free per:

Commentando la nuova collaborazione, Asad Jumabhoy, Chief Executive Officer e Co-fondatore di utu, ha dichiarato: "Siamo incredibilmente entusiasti di annunciare la nostra nuova partnership con Etihad Guest. E per i viaggiatori di utu, è ancora più entusiasmante in quanto ora possono scegliere uno dei programmi aerei più popolari, Etihad Guest, come programma di premi quando convertono i rimborsi IVA in miglia".

In qualità di vettore nazionale degli EAU, Etihad opera in oltre 70 destinazioni di passeggeri e merci in Medio Oriente, Africa, Europa, Asia, Australia e Nord America. Il programma fedeltà Etihad Guest conta quasi 8 milioni di soci e ricompensa i viaggiatori per i voli e le attività quotidiane attraverso una rete di partner globali.

Etihad Guest e utu: scopri il mondo

La tax-free card di utu è disponibile per i clienti in tutto il mondo. Per partecipare, i soci Etihad Guest devono scaricare l'applicazione mobile Tax-Free di utu da iOS o Google Play, attivare la carta utu Tax-Free e selezionare Etihad Guest come programma premi per ricevere il rimborso dell'IVA in miglia.

Una volta attivato, i viaggiatori devono solo inserire il proprio numero della utu Tax-Free Card quando scelgono dove inviare il rimborso ai terminali di rimborso fiscale partecipanti in una delle 50 destinazioni principali in cui sono offerti IVA o GST, tra cui Singapore, Francia, Italia, Germania, Corea del Sud, Thailandia e EAU.

Per esplorare un elenco in continua espansione di partner e benefici utu e migliorare l'esperienza di shopping tax-free, visita www. utu.global.

L'espansione dei premi di utu prosegue il più significativo cambiamento nella storia dello shopping tax-free. Fino ad oggi, i rimborsi delle imposte sono sempre stati effettuati in contanti.

Informazioni su utu

utu (pronuncia "you-too") sta trasformando lo shopping tax-free in tutto il mondo consentendo ai viaggiatori la libertà di ottenere un rimborso dell'IVA più elevato, andando oltre la digitalizzazione dei rimborsi per re-ingegnerizzare la catena del valore dello shopping tax-free a vantaggio dei viaggiatori. Fondata nel 2015 a Singapore, utu ora può essere usata in oltre 50 Paesi.

Per ulteriori informazioni, visita il sito web www.utu.global o scarica l'app utu all'indirizzo https://utu.global/get-the-app/.

Informazioni su Etihad Airways

Etihad Airways, la compagnia aerea nazionale degli EAU, è stata costituita nel 2003 ed è diventata rapidamente una delle principali compagnie aeree al mondo. Dalla sua sede ad Abu Dhabi, Etihad vola verso destinazioni passeggeri e cargo in Medio Oriente, Africa, Europa, Asia, Australia e Nord America. Insieme ai partner aerei, la rete di Etihad offre accesso a centinaia di destinazioni internazionali. Negli ultimi anni, Etihad ha ricevuto numerosi premi per il suo eccellente servizio e per i suoi prodotti, l'offerta cargo, il programma fedeltà e molto altro ancora.

Etihad ritiene che affrontare la crisi climatica sia la questione più importante del nostro tempo ed è stata nominata Environmental Airlines of the Year 2022. Attraverso partnership strategiche con i principali marchi di aviazione globale e gli OEM, Etihad è incessante nella ricerca della decarbonizzazione del settore.

Per ulteriori informazioni, visitare etihad.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1903917/utuXEtihad_Signing.jpg