(Milano, 24 Ottobre 2022) - Da dicembre ad aprile le Maldive sono la meta perfetta per lasciarsi alle spalle l’inverno, mettere in valigia il costume, e volare ai Tropici

Milano, 24 Ottobre 2022 - La vacanza ideale ai Tropici è quella di cui godere nel periodo invernale. Da dicembre ad aprile le Maldive, lo splendido arcipelago composto da 1.190 isole bagnate dall'Oceano Indiano, sono la meta ideale per chi desidera lasciarsi alle spalle i rigori della stagione fredda, e partire verso un autentico paradiso tropicale.

Nessuna pazzia, solo la voglia irrefrenabile di beneficiare di una vacanza al mare, magari nel periodo natalizio, scegliendo fra le tante proposte di soggiorno e i voli Maldive, da acquistare comodamente online grazie alle innumerevoli offerte convenienza.

Il clima alle Maldive

Prima di partire è essenziale valutare le condizioni climatiche dell’arcipelago, ma soprattutto considerare il periodo in cui soggiornare in questo Eden, preferendo la stagione secca a quella umida.

Le temperature medie durante tutto l’arco dell’anno vanno dai 25° C ai 30°, ma esiste una sostanziale differenza fra il caldo della stagione secca, che comprende l’arco temporale che va da dicembre ad aprile, e quello della stagione umida, collocata fra maggio e novembre, contrassegnata da un caldo decisamente opprimente, e soprattutto da piogge intense, che si trasformano con estrema facilità in autentici cicloni.

Impossibile dimenticare che le Maldive gravitano nell’area centrale della fascia tropicale, all’altezza dell’equatore, motivo per il quale purtroppo i monsoni si presentano con una certa frequenza.

Fra maggio e novembre le piogge cadono abbondanti e, quando il vento cambia direzione, spesso lo fa in maniera improvvisa, accompagnato da tifoni, i classici cicloni tropicali, che possono diventare davvero molto violenti.

I monsoni sono tipici del periodo che va da aprile a settembre soprattutto nell’area delle Maldive settentrionali, mentre colpiscono più frequentemente gli atolli collocati a sud nel periodo fra ottobre e inizio dicembre.

Se si desidera una vacanza tranquilla e paradisiaca, non resta quindi che optare per un soggiorno durante la stagione secca.

Un consiglio dopo l’altro

A chi si appresta a organizzare una vacanza alle Maldive, consigliamo di avere ben chiare le idee sul tipo di svago di cui beneficiare. Se l’idea è quella di un soggiorno da vivere fra spiagge bianche e sole, godendo dei comfort del classico resort, vale la pena scegliere l’area delle Maldive settentrionali.

Se invece la vacanza mette in primo piano l’esplorazione del territorio a 360 gradi, fra immersioni e scoperta dell’ambiente isolano vale la pena orientare la scelta verso le Maldive del sud, caratterizzate da fondali incantevoli abitati da una fauna estremamente colorata e vivace.

Un consiglio importante riguarda l’abbigliamento. In valigia, accanto a costumi e parei, è bene premurarsi di collocare un paio di scarpe antiscivolo, una giacca da pioggia e un ombrello. Anche nella stagione secca, durante un’escursione, non è impossibile essere sorpresi dall’arrivo di un acquazzone.

Fra i luoghi più interessanti da visitare non può mancare la barriera corallina, da abbinare alla scoperta delle tradizioni e della cultura del luogo. Inevitabile partire dal tour che tocca le strade, i mercatini, le Moschee della capitale. Malè ha molto da offrire ai turisti che potranno attardarsi scoprendo i saloni del National Museum, fermarsi a gustare i caratteristici stuzzichini presso i teashops, lasciarsi affascinare dall’artigianato locale e apprezzare gli abiti caratteristici.

