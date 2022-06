(Adnkronos) - Milano, 07.06.2022 – Secondo una ricerca condotta dalla LUISS Business School, sono quattro le abilità chiave che il leader del futuro deve avere: una vision chiara e definita dei propri obiettivi, il focus sull’execution, uno spiccato orientamento al valore condiviso e soprattutto un alto livello di creative thinking, intesa come la capacità da parte del leader di generare idee brillanti finalizzate alla pianificazione strategica di lungo periodo.

Per tutti coloro che desiderano far emergere le proprie qualità di leader in maniera efficace e naturale ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Valentina Pau “LE REDINI DELLA LEADERSHIP. Come Ottenere Il Meglio Da Se Stessi e Dagli Altri Attraverso L’Esempio Guida Dei Cavalli Per Diventare Un Leader Efficace, Creativo e Di Successo” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori le regole e i segreti della leadership da un punto di vista insolito, attraverso l’esempio dei cavalli, animali dotati di straordinaria sensibilità e forza di azione, per i quali la figura del leader ha un ruolo di primaria importanza e nulla viene lasciato al caso.

“Attraverso il mio libro vado a descrivere tutti gli aspetti della leadership, da quelli più comuni da individuare a quelli celati da maestri inaspettati come sono i cavalli” afferma Valentina Pau, autrice del libro “Grazie all’esempio dei cavalli è possibile diventare consapevoli delle proprie dinamiche comportamentali per imparare a gestire al meglio ogni situazione, sia essa di natura personale o professionale, ottimizzando le risorse a propria disposizione”.

Secondo Valentina Pau, sviluppare una leadership vincente in ogni campo della vita è realmente possibile. Tutto sta, una volta apprese le giuste strategie, nel prendere la decisione di entrare subito in azione mettendosi alla prova. Come ci tiene a precisare l’autrice, accettare la propria fallibilità che non risulta mai assoluta, ma sempre circoscritta a un momento particolare o una determinata situazione, è il passaggio fondamentale per passare a un livello superiore di consapevolezza e capacità.

“Prendendo spunto dall’esempio dei cavalli, l’autrice ha voluto condividere la propria esperienza di leadership che risulta altamente efficace e di ispirazione per chiunque decida di prendere in mano le redini della propria vita” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Il suo intento è quello di mostrare come sia possibile sviluppare e potenziare la propria leadership attraverso il contatto con i cavalli. Questi animali, infatti, si rivelano degli straordinari strumenti di crescita personale e acceleratori di risultati”.

“Ho conosciuto Giacomo Bruno diversi anni fa durante un corso e da lì ho iniziato a seguirlo attraverso le sue pubblicazioni. Sono rimasta affascinata dal racconto su come è nata l’idea di creare una casa editrice mirata al settore della formazione. Essendo io stessa una formatrice ho sentito che mi avrebbe rappresentata al meglio” conclude l’autrice. “Quando devo affidarmi a qualcuno se posso scelgo sempre il migliore del proprio settore e con Bruno Editore ho fatto la stessa cosa”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3EQKhwc

Valentina Pau, nata a Firenze nel 1982. Imprenditrice, Coach e Master Trainer di Equi Experience e mamma di due splendidi gemelli. Sin da piccola appassionata di cavalli, ha iniziato a pochi anni a praticare equitazione fino a diventare istruttore federale e successivamente ad essere conosciuta negli ambienti formativi come “la donna dei cavalli”. Negli anni giovanili ha praticato in parallelo atletica leggera ad alti livelli fino ad indossare la maglia della nazionale e a rientrare nella rosa degli atleti candidati alle Olimpiadi di Atene 2004. Amante delle sfide ha lasciato il posto fisso per intraprendere una strada di autorealizzazione che l'ha portata a entrare nel mondo della formazione e della crescita personale. Da quel momento in poi ha iniziato a prendere forma nella sua mente l'idea di mettere insieme i cavalli alla formazione, due mondi così apparentemente lontani ma in realtà legati da tante similitudini e soprattutto a fare dei cavalli uno strumento di crescita in grado di generare risultati immediati. È fortemente convinta che dalle cose semplici si possa ottenere i più grandi benefici, riportando l'uomo alle origini, dove la connessione e la sinergia con la natura permettono di dare più qualità alle proprie azioni e alla propria vita in generale. Sito web: www.equiexperience.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it