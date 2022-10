SHENZHEN, Cina, 31 ottobre 2022/PRNewswire/- - Il 28 ottobre, VAPORESSO, marchio leader mondiale di vaping, lancerà sul suo sito web ufficiale i suoi ultimi prodotti, XROS 3 e XROS 3 Mini, che si prevede saranno in vendita all'inizio di dicembre. L'azienda ha recentemente presentato il nuovo modello al Vapexpo, fiera di settore di due giorni, tenutasi a Parigi.

La serie XROS ha un seguito a livello mondiale come uno dei prodotti di vaping più affidabili e potenti disponibili sul mercato. Dal 2020, quando venne lanciata la serie, l'azienda ha venduto oltre 40 milioni di unità. La serie XROS ha inoltre ricevuto vari riconoscimenti per il suo design innovativo e di tendenza, tra cui un prestigioso Red Dot Award nel 2022 e diversi Muse Design Award.

"In linea con il nostro spirito aziendale di 'spingerci oltre', la serie XROS continua a superare i limiti in termini di ciò che un prodotto per il vaping può offrire ai clienti" ha dichiarato Thalia Cheng, Chief marketing officer di VAPORESSO. "Abbiamo creato XROS 3 pensando ai nostri clienti, consentendo loro di godere delle nostre prestazioni leader nei prodotti di vaping e della loro estetica universalmente apprezzata.

Dotato di una batteria ad alta densità da 1.000 mAh, XROS 3 offre agli utenti una soluzione di vaping solida e affidabile, che può essere utilizzata per 48 ore con una singola carica. La ricarica di tipo C garantisce maggiore praticità, mentre l'attivazione dell'aspirazione garantisce che il prodotto non abbia un malfunzionamento mentre l'utente lo porta in tasca.

Il prodotto ha una linea arrotondata ed elegante, che garantisce che il bocchino si adatti perfettamente alle labbra dell'utente, per un'esperienza di tiro MTL accurata. Il fondo arrotondato del vape offre un design moderno e senza tempo. Inoltre, l'indicatore neon mostra la quantità di carica residua della batteria, combinando estetica e funzionalità per offrire agli utenti comfort e praticità.

Il modello XROS 3 è inoltre dotato della tecnologia COREX per un riscaldo rapido e uniforme, di un flusso d'aria regolabile di precisione e della tecnologia SSS di VAPORESSO per evitare fughe. Oltre all'assenza di fughe, il suo design consente agli utenti di riempire il vape senza dover rimuovere la testina, consentendo di passare facilmente da un tiro MTL stretto a dei pod DTL limitati.

Informazioni su VAPORESSO

VAPORESSO è stata fondata nel 2015 e si dedica alla creazione di un mondo privo di fumo, migliorando nel contempo la qualità della vita dei suoi utenti. Basando il proprio operato su innovazione costante, rigoroso controllo di qualità e grande impegno, VAPORESSO crea prodotti in grado di adattarsi a tutti i livelli e modelli di vaper.

media@vaporesso.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1932307/Xros3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1847940/OV12Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vaporesso-prepara-xros-3-per-introdurla-sul-mercato-ai-primi-di-dicembre-301663433.html